Теракт в Нью-Йорке: восемь человек погибли, более десяти ранены

1 ноября. ПРАВМИР. В результате атаки террориста в Нью-Йорке погибли восемь человек.

В Нью-Йорке грузовик намерено проехал несколько улиц по велосипедной дорожке, а затем врезался в школьный автобус, сообщает РИА «Новости». Погибло восемь человек, более десяти пострадало. Американские власти считают случившееся терактом.

“Мы соболезнуем, это трагическая атака, бесчеловечная”, – заявил журналистам по этому поводу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Водитель грузовика задержан. По данным СМИ, за рулем автомобиля находился 29-летний уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов, проживающий в американском штате Флорида. Он приехал в США в 2010 году.