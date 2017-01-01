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Теракт в Стамбуле: В ночном клубе погибло 39 человек

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Теракт в Стамбуле: В ночном клубе погибло 39 человек
Фото: AP

В новогоднюю ночь произошло нападение на стамбульский ночной клуб Reina в районе Ортакёй. В результате нападения террориста в клубе погибли 39 человек, 69 получили ранения.

Среди погибших в теракте в ночном клубе в Стамбуле — 16 иностранцев, заявил в воскресенье министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, сообщает РИА «Новости». Россиян, по данным генконсульства РФ, среди погибших нет.

Турецкий телеканал NTV приводил информацию о том, что стрельбу в новогоднюю ночь устроили двое неизвестных в костюмах Санта-Клауса. Губернатор Стамбула Васип Шахин заявил, что атаку совершил террорист-одиночка.

Как сообщает ТАСС, в увеселительном заведении находились от 700 до 800 посетителей, на место трагедии незамедлительно прибыли до 70 карет скорой помощи и десятки нарядов полиции.

Фото: EPA/STR

Фото: EPA/STR

В интернете опубликованы кадры нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле. Запись разместил пользователь Twitter Actu17.

На видео запечатлен мужчина, который еще при подходе к дверям ночного заведения открывает огонь по прохожим. После этого один человек падает на дорогу. В поисках спасения некоторые люди убегают в клуб. Но в итоге туда устремляется и террорист.

На другом видео нападавший запечатлен в самом здании. С оружием в руках он озирается по сторонам, после чего скрывается в одном из помещений клуба.

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