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Теракты в Испании: что о них известно

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Два террористических акта произошли в испанских городах: сначала фургон въехал в толпу людей в Барселоне, затем неизвестные совершили наезд на пешеходов в Камбрильсе. Эти теракты связаны.
Теракты в Испании: что о них известно
Фото: AFP 2017 / Josep Lago

Всего по последним данным в результате терактов погибли 14 человек, количество пострадавших увеличилось со 100 до 130 человек. Министерство внутренних дел Каталонии подтвердило, что теракты связаны.

“Эта атака была в том же русле. Между ними существует связь”, — заявил советник министерства внутренних дел Каталонии Хоакин Форн.

Что случилось

В ночь с четверга на пятницу каталонские полицейские обезвредили в Камбрильсе злоумышленников, готовивших террористическую атаку. В ходе спецоперации были убиты четверо террористов, еще один задержан, но скончался позже от полученных ранений. Полиция заявила, что на пятерых террористах были пояса смертников, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Всего в результате теракта в Камбрильсе пострадали семь человек. Двое из них находятся в критическом состоянии. Среди раненых числится сотрудник полиции.

Ранее в Барселоне фургон наехал на пешеходов. Как отметили в испанской службе гражданской обороны, при нападении погибли или пострадали граждане 18 стран. Граждане России не пострадали.

Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка “Исламское государство”.

Кроме того, прогремели два взрыва в Альканаре: вечером в среду и вечером в четверг, в них погиб один человек и более десяти пострадали, в том числе несколько полицейских.  Полиция ищет возможную связь событий в Барселоне, Камбрильсе и Альканаре.

Фото: АР/ТАСС

Пострадавшие

Гражданка России пострадала при теракте в каталонском городе Камбрильс. Об этом в посольстве РФ в Мадриде сообщили агентству ТАСС.

“По имеющейся официальной информации, среди идентифицированных пострадавших и погибших в Барселоне граждан России нет, – отметили в диппредставительстве. – Имеются сведения о гражданке России, которая пострадала во время теракта в Камбрильсе, ей была оказана вся необходимая медицинская помощь”.

Ранее посольство РФ в Мадриде и генеральное консульство в Барселоне проверяли информацию о том, что в ходе теракта в Барселоне пострадала гражданка России, она не подтвердилась.

Посольство России в Мадриде и генконсульство в Барселоне постоянно проверяют информацию о пострадавших. Российские дипломаты находятся на связи с правоохранительными органами и властями Испании.

Более 25 граждан Франции пострадали в результате теракта в Барселоне, где водитель фургона врезался в толпу пешеходов, сообщил французский МИД. По данным агентства Рейтер, среди 26 французских граждан, получивших ранения, 11 находятся в тяжелом состоянии. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что посетит Барселону в пятницу.

Из 13 человек, погибших в теракте в Барселоне, три являются гражданами Германии, а одна — бельгийкой, они уже идентифицированы, сообщает газета La Vanguardia.

Фото: Twitter/BBC Breaking News

Очевидцы

Очевидец теракта в Барселоне Кирилл Ратников рассказал Правмиру о произошедшем:

Я ехал на встречу на такси. Мы проехали часть улицы Рамбла, там образовалась небольшая пробка – и вдруг впереди грохот. Фургон зигзагом проехал по пешеходной части улицы и врезался в магазинчик.  Крик, люди начинают ломиться оттуда в противоположную сторону. Думаю, что боялись взрыва. Но буквально пара минут — и множество людей бросились спасать пострадавших. со всех сторон побежали к месту трагедии,  из всех магазинов — кто-то с тряпкой, кто с чем побежали спасать людей. Раненых много, много крови. Очень оперативно сработали все скорые помощи, на весь город сирены.

Обычно на Рамбле полицейских немного – в этом резкий контраст, например, с Италией, где буквально на каждом шагу вооружённый полицейский. В Барселоне более расслабленная атмосфера. Но очень быстро на месте происшествия оказывается много полицейских, машин скорой помощи, два вертолета.

Обстановка в городе сейчас нормальная. В отеле нас попросили не выходить на улицу, но город не замирает, люди общаются, пишут смски, что в порядке. Нет страха, атмосфера спокойная.

CNN и BBC также приводят свидетельства очевидцев:

Итан Спиди:

Мы с другом как раз собирался пересечь улицу Лас-Рамблас и вдруг началась давка, а полиция начала орать, чтобы все бежали в другую сторону. Я видел маленького ребенка, лежащего на асфальте. Все старались убежать подальше. Люди забегали в магазины и кафе. Многие кричали. Полиция кричала, чтобы мы уходили как можно скорее. Это было очень страшно.

Амар Анвар:

Я услышал грохот. Люди начали кричать, и все побежали в противоположном направлении. По крайней мере пять или шесть человек были очень серьезно ранены. Очень быстро появились полицейские с оружием и дубинками. Потом они начали перекрывать улицу, оттесняя людей.

Марк Эспарциа:

Раздался громкий шум, и все побежали в укрытие. Там было много гуляющих людей, целыми семьями, это одно из самых посещаемых мест в Барселоне. Я думаю, несколько человек пострадали. Это было ужасно, паника. Ужасно.

Брендон Сиссинг:

Фургон въехал в толпу со скоростью 80-100 км в час. Я слышал крики. Я посмотрел налево и увидел людей, которых сбил этот фургон. Водитель въехал в огромную толпу людей… и просто продолжал ехать дальше.

Подозреваемые

Один из задержанных после теракта в Барселоне — Дрис Укабир Сопрано, которого изначально подозревали в причастности к наезду на пешеходов в Барселоне, поскольку его документы были обнаружены в фургоне. Также сообщалось, что именно на него был оформлен один из двух обнаруженных фургонов.

Однако он явился в полицию муниципалитета и сообщил, что его документы украли. Он заявил, что это мог сделать его младший брат — 18-летний Муса Укабир. Полиция проверяет слова этого человека и пытается выяснить, почему он раньше не сообщил о пропаже документов.

Полиция отвергла версию того, что Дрис сам пришел в участок в муниципалитете Риполь (провинция Жирона, Каталония) после того, как увидел свою фотографию по телевизору. По словам мэра Риполя Жорди Мунеля, подозреваемый был задержан полицией Каталонии на пути в участок.

Позже полиция Испании задержала в городе Риполь еще трех подозреваемых в связи с терактом в Барселоне, сообщает РИА Новости.

Верующие

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с терактом в Барселоне.

«С болью в сердце воспринял известие о теракте, совершенном в Барселоне, в результате которого погибли и получили ранения многие люди. Примите мои искренние соболезнования. В эти тяжелые дни траура скорблю вместе с народом Испании, родными и близкими убиенных и пострадавших. Возношу молитвы Всемилостивому Господу о даровании мужества и утешения семьям погибших и о скорейшем исцелении раненых», — говорится в тексте соболезнования.

Жители Барселоны поддерживают друг друга после теракта, рассказал Правмиру настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Барселоне игумен Серафим (Павлов)

По словам священнослужителя среди прихожан православного храма в Барселоне пострадавших или их родственников нет. На сайте храма публикуется последняя информация о последствиях теракта.

“Несколько звонков было, в основном, информационных, потому что иногда люди не могут дозвониться по официальным телефонам, тем более, что это другая страна, с другим языком.  Последнюю информацию мы оставляем на сайте храма, и в случае чего люди перезванивают и уточняют ее”, – рассказал игумен Серафим.

Храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Барселоне

Он отметил, что в социальных сетях администрации города люди очень активно отзываются на просьбы о помощи.

“В одной из групп около 4 тысяч человек сразу выразили готовность помочь пострадавшим с кровью и другими возможными способами”, – поделился священник.

Настоятель рассказал, что в субботу и в воскресенье в храме пройдут заупокойные богослужения и памятные мероприятия. Молиться будут обо всех погибших и пострадавших, вне зависимости от принадлежности к конфессии.

Папа Римский Франциск осудил жестокий теракт, совершенный в четверг в Барселоне, назвав его “оскорблением Творца”.

В телеграмме, которую государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин направил в пятницу от имени понтифика архиепископу Барселоны, отмечается, что Франциск выражает глубокие соболезнования всем, кто пострадал от этого бесчеловечного акта, и молится за упокой его жертв, сообщает РИА Новости.

Мессу о жертвах терактов в Испании и Буркина-Фасо, а также природных катастроф в Пакистане и Сьерра-Леоне будут служить в воскресенье в соборе Парижской Богоматери, говорится на сайте католической церкви Парижа.

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