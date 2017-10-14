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Тихая пристань адмирала Ушакова. Памяти святого Федора

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Всякий раз, когда речь заходит о святых воинах, обязательно возникает вопрос: если Бог есть Любовь, а война – застывший концентрат ненависти, как люди, которые не просто воюют, а руководят военными действиями, могут быть святыми? Сегодня - 200 лет со дня преставления святого праведного воина Федора Ушакова.
Тихая пристань адмирала Ушакова. Памяти святого Федора

Православный воин (не путать с «воином Христовым») – не оксюморон ли это? Не парадоксальное ли явление? 

Есть в любви место разногласиям, раздору, ненависти, злобы, и страшнее сказать – убийству другого человека? 

Но все же: идти на ратный подвиг с лозунгом «За веру!» – означает ли совершить богоугодный поступок? 

Спаситель Сам осаживает апостола Петра, извлекшего меч для защиты Учителя. Братьям Воанергес Он не дает совершить истребительный акт мести.

Но значит ли это, что война в принципе и вера во Христа никак органически не уживаются? На уровне государства, общества этот момент вроде бы ясен.

А на уровне отдельной личности? 

Святые Отцы не приравнивали убийство врага на войне к обычному (криминальному) убийству, но тем не менее святитель Василий Великий в своем 13-м правиле рекомендует воинам воздерживаться от принятия Святых Таин в течение 3-х лет.

И вот живет человек, искренне верующий в Бога, живущий по Его заповедям. Но у него в то же время талант военачальника. 

Что ему делать? Закопать таланты? Удалиться из мира? А если к монашеству он не призван…

Такой воин совершает молитву перед боем, во время боя, после него. Оплакивает соратников, себя не жалеет. Он молится и за противника (но желает победы своему народу).

Если он оставит свой народ в опасности по соображениям христианским – будет ли это достойно христианина? 

Это сложные вопросы.

Но был в нашей истории человек, в образе которого максимально полно сочетались высокое звание христианина и воина. 

Имя его просто и звонко – Феодор Ушаков. Родной племянник преподобного Федора Санаксарского шел к Богу своими путями, а скорее, этими путями вел его Сам Бог.

Морянин Федор

Когда отец – сержант лейб-гвардии Преображенского полка в отставке – спросил Федора, кем он хочет стать, сын не задумываясь ответил: «я бы во флот пошел…».

Отец удивился. Откуда мальчику, рожденному в Ярославской губернии, могли прийти мысли о море?

— Сынок, да кто же тебя надоумил сему?

— Волга, — отвечал Федя с гордостью. — Я быстрее всех плоты вязать научился, плавать и под водой сидеть дольше всех с камышиной, гребу без устали. Вот все ребята наши и соседские меня морянином и именуют.

Слышавшая разговор мама озабоченно качала головой. Зато отец был доволен: воинская служба, по его мнению, самое достойное занятие для мужчины.

Хотя Ушаковы были представителями старинного дворянского рода, семья Федора жила небогато. Но родители – Федор Игнатьевич и Прасковья Никитичны – сумели создать в доме теплую дружескую обстановку. Маленький Федя видел ежедневно видел пример жертвенной любви, взаимопомощи, поддержки и милосердия.

Получив начальное образования, Федор начал свой путь к морю. Он поступил в Морской кадетский корпус, в стенах которого провел пять лет. Прилежно и увлеченно изучая преподаваемые науки, юноша с нетерпением ждал, когда всю эту теорию можно будет проверить на деле.

1766 год наконец принес желаемое: 21-летний мичман Федор Ушаков был принят на Балтийский флот, где получил хороший опыт управления и тактики. А через несколько лет трудной, но интересной службы его перебросили на юг в составе Азовской флотилии. В 1769 году Ушаков получил чин лейтенанта.

Федор Ушаков на палубе корабля (фрагмент). Художник Н.Г. Николаев. Фото: ocean-media.su

В эпицентре боя

Набирающей силы Российской Империи нужен был мощный флот. Без этого амбициозная задача – отвоевать Черное море у Османской империи – была невыполнима. Для этого были необходимы не только современные маневренные корабли, но и молодые талантливые люди, понимающие смысл морского дела и умеющие нестандартно мыслить в самых сложных ситуациях морского сражения. Именно таким человеком и оказался Федор Ушаков.

В 1772 году под командованием Ушакова находился прам «Курьер». А в 1773 году – 16-пушечный корабль «Модон», который под его руководством участвовал в отражении высадившихся в Балаклаве турок.

С 1775 года Федор Ушаков командовал фрегатом, а в 1776 – 1779 гг. участвовал в походе на Средиземное море с целью проводки фрегатов в Чёрное море. Два года (1780-1782) командовал линейным кораблём «Виктор», который «ходил» в составе эскадры на Средиземном море.

С 1783 года Федор Ушаков участвовал в постройке кораблей в Херсоне. Весной того же года город охватила чума. С мая по октябрь скончалось около 12 000 человек. Не только строительство Черноморского флота, но и существование самого города было поставлено под угрозу. На борьбу с эпидемией были брошены все силы.

Особенно отличился Федор Ушаков. Благодаря принятым мерам, в его команде не было ни одного смертного случая. За столь успешную борьбу с эпидемией и сохранение команды Федор Федорович был награжден орденом Святого Владимира IV степени. Таким образом, первую свою награду Ушаков получил в мирное время – за сохранение жизней своих подчиненных.

Вскоре капитан первого ранга Ушаков был переведен в Севастополь, чуть позже став фактическим главой города. Создавался Черноморский флот, строились пристани, возводился первый городской храм. Параллельно на море шла война с Османской империей.

В 1787–1791 гг. русский флот под командованием Федора Федоровича, не потеряв ни одного корабля, одержал ряд блистательных побед над турками. Таланты Ушакова не остались незамеченными – присвоение звания вице-адмирала тому свидетельство. Но сам он не изменился ни на йоту.

Тщеславие, превознесение над подчиненными Федору Ушакову никогда не были свойственны. Многие общавшиеся с ним отмечали необычайную простоту, прямоту и приветливость, сочетавшиеся с огромной силой воли, отвагой, чувством собственного достоинства и ответственностью. В любом сражении Ушаков приказывал располагать свой корабль в самом эпицентре боя, личным примером воодушевляя матросов и офицеров.

Победа Черноморского флота у острова Фидониси 3 июля 1788 г. Художник Симонов Р.М. 1948 год. Музей Черноморского флота. Город Севастополь.

Смена курса

Средиземноморская кампания 1798–1800 годов стала последним масштабным предприятием под руководством Ушакова. Успехи были очевидны: греческие острова в Средиземном море были освобождены от оккупационного режима наполеоновской Франции, причем адмирал всегда прикладывал максимум собственных усилий для того, чтобы избежать человеческих жертв.

Федор Федорович сначала договаривался о поддержке с местным населением, и лишь потом высаживался русский десант, который быстро обезвреживал французские гарнизоны. Наших воинов везде встречали как освободителей, а жители острова Корфу наградили Ушакова именным золотым мечом. Флот Ушакова принимал участие и в морской части военной операции по освобождению Италии от наполеоновских войск. Но после приказа императора Павла в октябре 1800 года эскадра адмирала вернулась в Севастопольскую бухту.

А через полгода император Павел был убит заговорщиками. На престол взошел его сын Александр I. Политика России резко изменились. О военном флоте словно забыли.

Ушакова перевели в Петербург на должность командующего Балтийского гребного флота, позже – начальника флотских команд в Санкт-Петербурге. Но фактически адмирал остался не у дел. Все свои силы он отдавал на заботу о быте моряков, хлопоты о искалеченных и обездоленных сослуживцах.

«Всемилостивый государь! – обращался 62-летний адмирал к Императору. – В высокославной службе Вашего императорского величества находился я сорок четыре года, продолжаю оную беспорочно (…) более сорока кампаний сделал на море, две войны командовал Черноморским линейным флотом против неприятеля, был во многих флотилиях с пользою (…) Ноне же при старости лет моих отягощен душевной и телесной болезнью и опасаюсь при слабости моего здоровья быть в тягость службе и посему всеподданнейше прошу, дабы высочайшим Вашего императорского величества указом поведено было за болезнью моей от службы меня уволить»

В конце Федор Федорович приписал: «Не прошу я награды, знатных имений, высокославными предками Вашими за службу мне обещанных, удостой, Всемилостивейший государь, тем, что от высочайшей щедроты Вашей определено будет на кратковременную жизнь мою к моему пропитанию».

Читая это письмо, Александр сказал:

— Упрямец. Мы на морях воевать не будем. Отпустите его, пусть молится Богу.

Императорский указ гласил: «…Балтийского флота адмирал Ушаков по прошению за болезнью увольняется от службы с ношением мундира и с полным жалованьем».

Великий флотоводец, политик и дипломат, отец многих поколений русских моряков отправлялся в Тамбовскую губернию.

Прижизненный портрет адмирала Ф.Ф. Ушакова. Неизвестный художник. Эрмитаж. 1807 г. 31 июля 1791 г.

Адмирал в затворе

Федор Ушаков поселился в своем имении – в трех верстах от Санаксарского монастыря, где совсем недавно подвизался его благочестивый родственник.

Первое время адмирал удалился от всех мирских дел и жил словно в затворе. Адмирал молился о друзьях и недоброжелателях, коих у него было множество, о сослуживцах, уцелевших в жестоких сражениях и о тех, кто покинул этот мир. О своих и чужих.

Через 12 лет после смерти Ушакова иеромонах Нафанаил в письме архиепископу Тамбовскому Афанасию сообщал: «Оный адмирал Ушаков… и знаменитый благотворитель Санаксарской обители по прибытии своем из С.-Петербурга около 8 лет вел жизнь уединенную в собственном своем доме, в своей деревне Алексеевке, расстояние от монастыря через лес версты три, который по воскресным и праздничным дням приезжал для богомоления в монастырь к служителям божьим во всякое время, а в великий пост живал в монастыре в келье для своего посещения… по целой седьмице и всякую продолжительную службу с братией в церкви выстаивал неукоснительно, слушая благоговейно. В послушаниях же в монастырских ни в каких не обращался, но по временам жертвовал от усердия своего значительным благотворением, тем же бедным и нищим творил всегдашние милостивые подаяния в всепомощи. В честь и память благодетельного имени своего сделал в обитель в Соборную церковь дорогие сосуды, важное Евангелие и дорогой парчи одежды на престол и на жертвенник».

Когда началась Отечественная война, в Тамбове, как и в других губерниях, было создано ополчение. Командиром просили стать Ушакова. Он отказался. Годы были уже не те и брать на себя такую ответственность адмирал не решился. Но полностью отстраниться от дел он не мог: на свои личные средства устроил госпиталь для раненых, а оставшуюся часть денег внес на формирование I Тамбовского пехотного полка. Многие годы он не раздумывая был готов умереть за Родину, и ей же отдал все, что имел.

Современник Ушакова писал: «В достопамятный 1812 год, когда грозныя бури потрясли Отечество наше, не только из Темникова, но из отдаленных мест приезжали многие посетители. С страдальцами, лишившимися имущества, делился он тем, что обремененных скорбью и унынием, подкреплял непоколебимою надеждою на благость небесного промысла». «Не отчаивайтесь, — говорил он, — сия грозныя бури обратятся к славе России. Вера, любовь к Отечеству и приверженность к престолу восторжествуют. Мне немного остается жить, не страшусь смерти, желаю только увидеть новую славу любезного Отечества!.. Бог услышал моление Россиянина, поседевшего в служении Отечеству, он насладился славою и торжеством России».

Наполеон был побежден, и к родным нивам возвращались полки российских солдат, на повозках везли раненых, инвалидов. Разорены были села и города. Сердобольный адмирал и здесь не остался в стороне.

Темниковский предводитель дворянства Александр Никифоров 15 января 1813 года писал тамбовскому губернатору о том, что для содержания и лечения больных солдат необходимо 540 рублей. А далее он сообщил: «Относился я по изъявленному благодетельному расположению к таковым пособиям (к) его превосходительству, господину адмиралу и кавалеру Федору Федоровичу Ушакову, вследствие чего его превосходительство и представил вышеписаную сумму для продовольствия больных военнослужащих — 540 рублей в мое расположение».

Сам Федор Федорович в письме обер-прокурору Синода в апреле того же, 1813 года писал, что в ответ на обращение императрицы Елисаветы Алексеевны о свершении денежных пожертвований страждущим от разорения, бедствующим и не имеющим жилищ, одежды и пропитания он решил снять все деньги, положенные им под проценты Петербургской сохранной кассе, и отдать на вспомоществование ближним страждущим от разорения злобствующего врага.

«Я давно имел желание все сии деньги без изъятия, — писал он, — роздать бедным, нищей братии, не имущим пропитания, и ныне, находя самый удобнейший и вернейший случай исполнить мое желание, пользуясь оным по содержанию… в пожертвование от меня на вспомоществование бедным, не имущим пропитания. Полученный мною от С.-Петербургского опекунского совета на вышеозначенную сумму денег двадцать тысяч рублей билет сохранной кассы, писанный 1803 года августа 27-го дня под № 453, и объявление мое на получение денег при сем препровождаю к вашему сиятельству. Прошу покорнейше все следующие мне… деньги, капитальную сумму и с процентами за все прошедшее время истребовать, принять в ваше ведение и… употребить их в пользу разоренных, страждущих от неимущества бедных людей».

Всецело преданный службе и служению, Федор Федорович всю жизнь оставался холостяком. А удалившись в свое имение, он стал почти отшельником – и по быту, и по образу мыслей. Остаток дней своих, по словам уже упоминаемого иеромонаха Нафанаила, адмирал провел «крайне воздержанно и окончил жизнь свою как следует истинному христианину и верному сыну Святой Церкви».

Великий адмирал умер 2 (14) октября 1817 года на 74-м году жизни и был похоронен в Санаксарском монастыре Темниковского уезда Тамбовской губернии.

Из коллекции Историко-краеведческого музея им. Ф. Ф. Ушакова. Это один из самых ранних портретов флотоводца.

*****

Современник Ушакова проникновенно заметил: «Он довольно жил для Отечества, для службы и для славы; но бедные, пользующиеся неистощимой его благотворительностью, со скорбью и со слезами говорят: „Он мало жил для нас!..“ Я не имел счастья быть свидетелем подвигов Ушакова, но я знал его добродетели, его благотворительность, его любовь к ближним: напоминание о том будет услаждать душу мою и руководствовать к добру. Имя Адмирала Ушакова причислилось к именам знаменитых Русских мореходов, а добродетели его запечатлелись в сердцах всех тех, которые пользовались его знакомством в последние годы жизни его, посвященной Вере и благотворению».

«Слава Богу за все!», – не уставал повторять Федор Ушаков в любых обстоятельствах своей жизни – начиная рапорты или пускаясь в сражение, отплывая в путь или возвращаясь домой. Эти же слова он учил повторять своих сослуживцев, напоминая им, что они живы только потому, что Господь уберег их.

Борис Пастернак, поражаясь подвигу русского моряка, писал:

Непобедимым — многолетье,

Прославившимся — исполать

Раздолье жить на белом свете,

И без конца морская гладь.

И русская судьба безбрежней,

Чем может грезиться во сне,

И вечно остается прежней

При небывалой новизне.

И на одноименной грани

Ее поэтов похвала,

Историков ее преданья

И армии ее дела.

И блеск ее морского флота,

И русских сказок закрома,

И гении ее полета,

И небо, и она сама.

И вот на эту ширь раздолья

Глядит из глубины веков

Нахимов в звездном ореоле

И в медальоне — Ушаков.

Вся жизнь их — подвиг неустанный.

Они, не пожалев сердец,

Сверкают темой для романа

И дали чести образец.

Их жизнь не промелькнула мимо,

Не затерялась вдалеке.

Их след лежит неизгладимо

На времени и моряке.

В одной из записок своему командованию Федор Ушаков отметил: «Благодарение Богу, при всех означенных боях с неприятелем и во всю бытность оного флота под моим начальством на море <…> ни одно судно из оного не потеряно и пленными ни один человек из наших служителей неприятелю не достался».

Это удивительно и практически невозможно! Но если посмотреть сохранившиеся военные документы тех лет, то становится ясно, что так и было. Адмирал, участвовавший во многих сражениях, но не потерявший ни одного корабля и ни одного подчиненного не отдавший в плен! Он не боялся рисковать, но и не боялся полностью положиться на Бога, который и выводил его команду живой.

Примечательно, что Федор Ушаков при любой власти был образцом. Даже в советские времена именем адмирала называли улицы, предприятия, военные и пассажирские суда. В 1953 году появился художественный фильм «Адмирал Ушаков» и тысячи советских мальчишек мечтали быть похожими на великого героя.

Разбору военного гения Ушакова посвящен не один десяток специальных исследований. Мы же, не будучи глубоко осведомлены в особенностях ведения морского сражения, отметим главное: когда это зависело от него, великий адмирал прикладывал все усилия, дабы одержать победу, уберечь своих матросов и даже спасти жизни неприятелей. Ну а в том, что не было в его силах (а таких моментов на войне очень много) Федор Ушаков полагался на Бога. Который никогда не оставлял своего верного чада, служившего Ему делами любви, милосердия и добра.

Прижизненный портрет адмирала Ф. Ф. Ушакова. Остров Корфу. Из коллекции храма Пресвятой Богородицы Высокой.

В 2001 году Церковь признала Федора Ушакова местным святым, почитаемым в пределах Саранской епархии. А в 2004 году Архиерейский собор Русской Православной Церкви причислил адмирала к общецерковным святым в лике праведных. Поводом для канонизации стали не государственные заслуги и не военные победы. Он свят потому, что в центр своей личной жизни поставил не сиюминутные соображения выгоды и расчета, а евангельские идеалы, которым и следовал до последнего дня в меру сил и возможностей.

Текст создан по материалам книги В.Н. Ганичева «Ушаков»

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