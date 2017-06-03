Тихо, идет экзамен! (ФОТО)

Несмотря на культурные особенности, основные правила сдачи экзамена схожи во всех странах: тишина, ограниченное время, недопустимость списывания.
Кадеты Национального кадетского корпуса принимают участие в экзамене в северной части индийского города Аллахабада 5 февраля 2012 года.
Студенты делают заметки во время экзамена в колледже в Балтиморе.
Пакистанские студенты сидят на полу во время ежегодных экзаменов в Исламской религиозной семинарии, в Карачи, Пакистан, 8 июня 2013 года.
Студенты рисуют эскизы во время вступительного экзамена в арт-колледж в Цзинане, провинция Шаньдун, 10 февраля 2014 года. По данным местных СМИ, в тот день более 8000 студентов сдали экзамен.
Студент с фонариком во время экзамена в школе в районе Аль-Шаар в Алеппо 5 июня 2013 году.
Офицеры афганской национальной армии сдают экзамены во время церемонии инаугурации в афганской армии на окраине Кабула, Афганистан, 23 октября 2013 года.
Родители со свечами молятся за успех своих детей во вступительном экзамене к колледж в буддийском храме Бонгеун в Сеуле, Южная Корея, 2 ноября 2013 года.
Студент из Университетского колледжа в Оксфорде после окончания экзаменов в Оксфорде, на юге Англии, 7 июня 2013 г.
Студент привязывает свою деревянную дощечку на куче других во дворе святыни Юшима Теньин в Токио, 19 января 2008 года во время экзамена.
Грумеры (парикмахеры собак) посещают квалификационный тест домашнего парикмахера в Чанша, провинция Хунань, 15 апреля 2015 года.
Студенты собираются в средней школе Цестос, на сдачу переводных экзаменов, чтобы перевестись в следующий класс или окончить школу.
Школьники готовятся к экзамену по математике в академии Харриса в Южном Норвуде в Лондоне, 2 марта 2012 года.
Афганский учитель стоит перед учениками во время экзаменов в школе в селе Сангаркхел в горах провинции Вардак, Афганистан 7 июля 2009 года.
Участники Национальной Олимпиады проходят письменный экзамен на компьютерах в Оксон Хилле, штат Мэриленд, 29 мая 2012 года.
Эмма Донн, ученица школы Godolphin & Latymer, радуется после получения результатов ее экзаменов в Хаммерсмите, Западный Лондон, 17 августа 2006 года. Кем станет эта девушка. Возможно юристом, экспертом или судьей.
Студентки медучилища сдают экзамен под открытым небом в провинции Шэньси. Фото: Reuters
Экзамены в средней школе в провинции Шэньси, 11 апреля 2015.
Источник: izoomrud.com