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Тихо, идет экзамен! (ФОТО)

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Несмотря на культурные особенности, основные правила сдачи экзамена схожи во всех странах: тишина, ограниченное время, недопустимость списывания.
Тихо, идет экзамен! (ФОТО)
Пакистанские студенты сидят на полу во время ежегодных экзаменов в Исламской религиозной семинарии, в Карачи, Пакистан, 8 июня 2013 года.

Кадеты Национального кадетского корпуса принимают участие в экзамене в северной части индийского города Аллахабада 5 февраля 2012 года.

 

Студенты делают заметки во время экзамена в колледже в Балтиморе.

 

Пакистанские студенты сидят на полу во время ежегодных экзаменов в Исламской религиозной семинарии, в Карачи, Пакистан, 8 июня 2013 года.

 

Студенты рисуют эскизы во время вступительного экзамена в арт-колледж в Цзинане, провинция Шаньдун, 10 февраля 2014 года. По данным местных СМИ, в тот день более 8000 студентов сдали экзамен.

 

Студент с фонариком во время экзамена в школе в районе Аль-Шаар в Алеппо 5 июня 2013 году.

 

Офицеры афганской национальной армии сдают экзамены во время церемонии инаугурации в афганской армии на окраине Кабула, Афганистан, 23 октября 2013 года.

 

Родители со свечами молятся за успех своих детей во вступительном экзамене к колледж в буддийском храме Бонгеун в Сеуле, Южная Корея, 2 ноября 2013 года.

 

Студент из Университетского колледжа в Оксфорде после окончания экзаменов в Оксфорде, на юге Англии, 7 июня 2013 г.

 

Студент привязывает свою деревянную дощечку на куче других во дворе святыни Юшима Теньин в Токио, 19 января 2008 года во время экзамена.

 

Грумеры (парикмахеры собак) посещают квалификационный тест домашнего парикмахера в Чанша, провинция Хунань, 15 апреля 2015 года.

 

Студенты собираются в средней школе Цестос, на сдачу переводных экзаменов, чтобы перевестись в следующий класс или окончить школу.

 

Школьники готовятся к экзамену по математике в академии Харриса в Южном Норвуде в Лондоне, 2 марта 2012 года.

 

Афганский учитель стоит перед учениками во время экзаменов в школе в селе Сангаркхел в горах провинции Вардак, Афганистан 7 июля 2009 года.

 

Участники Национальной Олимпиады проходят письменный экзамен на компьютерах в Оксон Хилле, штат Мэриленд, 29 мая 2012 года.

 

Эмма Донн, ученица школы Godolphin & Latymer, радуется после получения результатов ее экзаменов в Хаммерсмите, Западный Лондон, 17 августа 2006 года. Кем станет эта девушка. Возможно юристом, экспертом или судьей.

 

Студентки медучилища сдают экзамен под открытым небом в провинции Шэньси. Фото: Reuters

 

Экзамены в средней школе в провинции Шэньси, 11 апреля 2015.

Источник: izoomrud.com

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