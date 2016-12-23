О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Помочь порталу Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

Тобольская епархия: «Часовенный столп» Распутина – каноническое преступление

|
23 декабря. ПРАВМИР. Тобольская митрополия выразила возмущение в связи установкой «часовенного столпа», которая состоялась на днях на малой родине Григория Распутина в селе Покровское Тюменской области к 100-летию со дня его гибели.
Тобольская епархия: «Часовенный столп» Распутина – каноническое преступление
Фото Валерия Бычкова. tumentoday.ru

В пресс-службе митрополии напомнили, что хотя «любая смерть человека, а тем более жестокое несправедливое убийство без законного суда и следствия – есть трагедия…и православный крещеный человек, ушедший в мир иной, достоин сострадания и молитвы о упокоении его души…, между заупокойной молитвой о человеке и причислением его к лику святых – огромная пропасть».

«Установка в Покровском не простого мемориального знака, а сооружения в виде часовни (видимо имени Григория Распутина?), использование его изображения на иконах как святого, а тем более приезд на территорию Тобольско-Тюменской епархии без приглашения и самочинное «освящение» вышеуказанного «часовенного столпа» монахами и священнослужителями из других епархий является по церковным правилам преступлением, каноническим преступлением», – говорят в епархии. «А раз так, то и само действие это с духовной точки зрения считается ничтожным. Если же лица, совершавшие это «освящение» осознанно шли на нарушение всех церковных правил, считая свою точку зрения непогрешимой, то это уже не просто ничтожное, но и греховное дело», – добавляют в пресс-службе.

Для знакомства с историей вопроса и пониманием позиции Церкви в отношении к личности Григория Распутина епархия опубликовала приложение к докладу митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, председателя Синодальной комиссии по канонизации святых на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 2004 года.

В докладе, в частности, говорилось, что одним из болезненных проявлений современного кризиса исторического самосознания в церковно-общественной жизни является кампания по «реабилитации» и «прославлению» царя Ивана Грозного и Григория Распутина, которая началась в 1990-е годы на страницах научно-популярных книг и была подхвачена рядом СМИ. «Споры о деятельности Ивана Грозного идут уже четыре столетия. Но лишь в наши дни нашлись поклонники не только политических приемов, но и нравственного облика Ивана Васильевича. О Григории Распутине же даже его ближайшее окружение не отзывалось так односторонне восторженно, как его нынешние почитатели», – отмечается в документе.

«Собственно, вопрос о прославлении Ивана Грозного и Г. Распутина – вопрос не столько веры, религиозного чувства или достоверного исторического знания, сколько вопрос общественно-политической борьбы. Имена Ивана Грозного и Г. Распутина используются в этой борьбе как знамя, как символ политической нетерпимости и особой «народной религиозности», которая противопоставляется «официальной религиозности» священства. Не случайно, видимо, символами этой кампании стали миряне, известные не своими духовными подвигами, а своею политическою активностью, причем находившиеся, по меньшей мере, в сложных отношениях с представителями церковной иерархии. В лице первого царя и «друга» последнего самодержца пытаются прославить не христиан, стяжавших Духа Святого, а принцип неограниченной, в том числе – морально и религиозно, политической власти, которая и является для организаторов кампании высшей духовной ценностью», – отмечал митролит Ювеналий.

«Инициаторы канонизации Ивана Грозного и Г. Распутина не могут не сознавать, что сама идея о возможности такого прославления способна вызвать смущение среди православных верующих. Но цель этой кампании именно в том и состоит, чтобы вызвать борьбу, в борьбе найти сторонников и тем самым обеспечить себе известное положение и влияние в обществе», – говорилось в докладе.

По данным СМИ, «часовенный столп» установили на месте дома-усадьбы Григория Распутина. В течение 25 лет в Покровском действует частный музей. Недавно ему передали написанную в 1924 году монахами рязанского Троицкого монастыря “икону” в честь «святого мученика Григория».

Теги:
,
Понравилась статья? Помоги сайту!
Правмир существует на ваши пожертвования.
Ваша помощь значит, что мы сможем сделать больше!
Любая сумма
Пожертвовать
300
Пожертвовать
Автоплатёж  
Подписаться
500
Пожертвовать
1 000
Пожертвовать
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.
Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Суд отказал в сносе памятника Ивану Грозному в Орле
Суд отказал в сносе памятника Ивану Грозному в Орле
Новостная служба "Православие и мир"

Ранее местный экс-депутат говорил, что монумент установлен незаконно в охранной зоне

Более половины россиян одобрили памятник Ивану Грозному
Более половины россиян одобрили памятник Ивану Грозному
Новостная служба "Православие и мир"

Не одобряют установку памятника 19% опрошенных

Житель Орла подал судебный иск о сносе памятника Ивану Грозному
Житель Орла подал судебный иск о сносе памятника Ивану Грозному
Новостная служба "Православие и мир"

Истец настаивает на сносе монумента, поскольку тот установлен в заповедной зоне

Благотворительный фонд
Сохранить жизнь Муаззам Камиловой
Сохранить жизнь Муаззам Камиловой
23% собрано / 1541526 руб. осталось
Владимир Черевач: снова научиться ходить и говорить
Владимир Черевач: снова научиться ходить и говорить
57% собрано / 833300.36 руб. осталось
Проект "Правмира"
Мифы о православии
Мифы о православии
Подробнее
Другие статьи автора
"
Церковь празднует память преподобного Даниила Столпника
Новостная служба "Православие и мир"

В 12 лет отрок сам ушел из дома в монастырь

"
На Донбассе при обстреле храма разрушена воскресная школа (+фото)
Новостная служба "Православие и мир"

К счастью, в помещении в это время не было детей

"
Христианский священник из Индии пожертвовал почку мусульманке
Новостная служба "Православие и мир"

Последние полтора года женщина жила на диализе

Все статьи автора
Статьи Дня
«С самого начала я знала: папа упал не просто так»
Мария Зайцева

Можно ли выиграть суд, если близкий человек погиб по вине коммунальщиков, поскользнувшись…

Церемониймейстер Рождества
Людмила Кириллова

Стены рабочего кабинета Чарльза Диккенса со всех сторон были увешаны зеркалами

Из больницы – в зимний мир мечты
Джеймс Гулд-Бурн

Рождественский подарок тяжелобольным детям от австралийского фотографа

самое читаемое

Евгений Ройзман: “Боярышник” – жидкость двойного назначения, ее сделали, чтобы пить25,600

Десять историй о пропавших детях20,449

Решать вместе с Богом10,255

«С самого начала я знала: папа упал не просто так»9,710

Врачи о реформе больниц: «Сегодня мы живем одними потерями»7,866

Петербургские семинаристы спели «Тихая ночь» в Пулково (+ видео)7,504

О хороших в сущности людях7,071

Опасная любовь Варвары Карауловой6,294

Потому что мы не стукачи6,043

Хирург Константин Пучков: Я просто следую своему пути5,313

лучшие авторы

Новостная служба46,103

Валерия Михайлова25,116

Ксения Кнорре Дмитриева20,449

Архимандрит Андрей (Конанос)10,255

Мария Зайцева9,710

Анастасия Сенникова7,866

Анастасия Лотарева7,071

Евгений Ройзман6,527

Сергей Худиев6,294

Тамара Амелина5,313

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Подписка на рассылку
Почта Pravmail
О проекте
Помочь порталу
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса Фонд Возращение Каталог Православное Христианство.Ру
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2016 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта