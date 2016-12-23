Тобольская епархия: «Часовенный столп» Распутина – каноническое преступление

23 декабря. ПРАВМИР. Тобольская митрополия выразила возмущение в связи установкой «часовенного столпа», которая состоялась на днях на малой родине Григория Распутина в селе Покровское Тюменской области к 100-летию со дня его гибели.

В пресс-службе митрополии напомнили, что хотя «любая смерть человека, а тем более жестокое несправедливое убийство без законного суда и следствия – есть трагедия…и православный крещеный человек, ушедший в мир иной, достоин сострадания и молитвы о упокоении его души…, между заупокойной молитвой о человеке и причислением его к лику святых – огромная пропасть».

«Установка в Покровском не простого мемориального знака, а сооружения в виде часовни (видимо имени Григория Распутина?), использование его изображения на иконах как святого, а тем более приезд на территорию Тобольско-Тюменской епархии без приглашения и самочинное «освящение» вышеуказанного «часовенного столпа» монахами и священнослужителями из других епархий является по церковным правилам преступлением, каноническим преступлением», – говорят в епархии. «А раз так, то и само действие это с духовной точки зрения считается ничтожным. Если же лица, совершавшие это «освящение» осознанно шли на нарушение всех церковных правил, считая свою точку зрения непогрешимой, то это уже не просто ничтожное, но и греховное дело», – добавляют в пресс-службе.

Для знакомства с историей вопроса и пониманием позиции Церкви в отношении к личности Григория Распутина епархия опубликовала приложение к докладу митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, председателя Синодальной комиссии по канонизации святых на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 2004 года.

В докладе, в частности, говорилось, что одним из болезненных проявлений современного кризиса исторического самосознания в церковно-общественной жизни является кампания по «реабилитации» и «прославлению» царя Ивана Грозного и Григория Распутина, которая началась в 1990-е годы на страницах научно-популярных книг и была подхвачена рядом СМИ. «Споры о деятельности Ивана Грозного идут уже четыре столетия. Но лишь в наши дни нашлись поклонники не только политических приемов, но и нравственного облика Ивана Васильевича. О Григории Распутине же даже его ближайшее окружение не отзывалось так односторонне восторженно, как его нынешние почитатели», – отмечается в документе.

«Собственно, вопрос о прославлении Ивана Грозного и Г. Распутина – вопрос не столько веры, религиозного чувства или достоверного исторического знания, сколько вопрос общественно-политической борьбы. Имена Ивана Грозного и Г. Распутина используются в этой борьбе как знамя, как символ политической нетерпимости и особой «народной религиозности», которая противопоставляется «официальной религиозности» священства. Не случайно, видимо, символами этой кампании стали миряне, известные не своими духовными подвигами, а своею политическою активностью, причем находившиеся, по меньшей мере, в сложных отношениях с представителями церковной иерархии. В лице первого царя и «друга» последнего самодержца пытаются прославить не христиан, стяжавших Духа Святого, а принцип неограниченной, в том числе – морально и религиозно, политической власти, которая и является для организаторов кампании высшей духовной ценностью», – отмечал митролит Ювеналий.

«Инициаторы канонизации Ивана Грозного и Г. Распутина не могут не сознавать, что сама идея о возможности такого прославления способна вызвать смущение среди православных верующих. Но цель этой кампании именно в том и состоит, чтобы вызвать борьбу, в борьбе найти сторонников и тем самым обеспечить себе известное положение и влияние в обществе», – говорилось в докладе.