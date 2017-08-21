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Трехлетний ребенок, которого искали волонтеры в Нижегородской области, попал под поезд

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21 августа. ПРАВМИР. Трехлетний мальчик погиб под колесами грузового поезда на железнодорожных путях в Нижегородской области.
Трехлетний ребенок, которого искали волонтеры в Нижегородской области, попал под поезд

Трагедия произошла около 14:00 в воскресенье на 292 км Горьковской железной дороги у станции «Шониха».

«Грузовым поездом смертельно травмирован ребенок, оказавшийся на железнодорожных путях без присмотра. Машинист поезда применил экстренное торможение, но предотвратить наезд не удалось», – говорится в сообщении СК.

20 августа в Богородском районе был объявлен сбор волонтеров на поиск трехлетнего мальчика, который убежал с участка в садоводстве. Спустя час после начала поисковой операции стало известно о гибели малыша на железнодорожных путях, отмечает НИА Нижний Новгород.

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