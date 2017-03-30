Треть россиян хотят, чтобы их дети стали врачами (опрос)

30 марта. ПРАВМИР. Наиболее привлекательными профессиями для россиян являются медицинские, причем с годами в глазах респондентов они стали более желанными, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Среди россиян, имеющих подрастающих детей или внуков и давших ответы на вопрос о выборе профессии для ребенка, каждый третий (35% в 2017 против 12% в 2005) называет профессии врача/медработника.

На втором месте в списке, составленном по оценкам родителей, профессия военнослужащего: в последние годы она стала считаться более привлекательной (с 6% в 2012 до 13% в 2017). В ТОП-5 «народного» рейтинга также вошли юриспруденция (11%), педагогика (10% – с 4% в 2012), рабочие профессии (10%).

Более привлекательными сегодня в сравнении с 2005 кажутся профессии инженера (9% против 4%), спортсмена (7% против 1%), полицейского (5% против 0%), строителя (5% против 0%).

Финансовое дело уже не считается столь актуальной сферой деятельности: если в 2009 профессию финансиста/бухгалтера выбрали бы для ребенка 17% родителей, то сегодня – только 9%. Частными предпринимателями (бизнесменами) в 2005 хотели бы видеть своих детей 7%, в 2017 – 2%.

Доля тех, кто готов согласиться с любым решением ребенка (выбором той профессии, которая покажется ему интересной), снизилась с 13% в 2005 до 4% в 2017.