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Три банки варенья и простой русский йог

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«Первый день поста стал для моего желудка днем великого праздника. Передо мной поставили сразу три банки с разными сортами варенья, и я почувствовал себя абсолютно счастливым человеком. Жизнь прекрасна!» О радостном начале своей духовной жизни вспоминает священник Владислав Мишин.
Три банки варенья и простой русский йог
Фото: Instagram/yuliya2990
Священник Владислав Мишин

Священник Владислав Мишин

К духовной жизни в четырнадцать лет я приступил со всей серьезностью и ответственностью, заявив накануне Великого поста родителям, что с завтрашнего дня я начинаю поститься.

Зная мой упрямый и вредный характер, папа и мама не стали возражать, только аккуратно поинтересовались, а чем я, собственно, буду питаться? Поразмыслив, я ответил, что подойдут каши и еще что-нибудь…

Что же? Мы вместе начали исследовать невеликий список постных продуктов. Тут меня осенило! Еще можно есть варенье! Да, варенье! Для нашей семьи это было большим лакомством. Варенье делали сами, особенно вкусным и редким было земляничное, оно стояло в небольших баночках под шкафом, доставалось холодными зимними вечерами и поедалось в небольших количествах.

Первый день поста стал для моего желудка днем великого праздника. Передо мной поставили сразу три банки с разными сортами варенья, и я почувствовал себя абсолютно счастливым человеком. Жизнь прекрасна!

И вот тут произошло то, о чем пишет преподобный авва Дорофей в своих «Душеполезных поучениях». Если Господь хочет кому-то возвестить Свою волю, он ее может открыть даже через сарацина. Сарацины – кочевники, которые жили в пустынях рядом с монахами-отшельниками, периодически их грабили, убивали. И вот эти люди, по мысли преподобного, могут стать носителями воли Божией!

Иду я по городу, очень довольный собой, и встречаю Александра П. В компании моего старшего брата он был известен как человек, у которого с духовностью все в порядке. Он читал и другим советовал разные умные книжки, в основном с креном к восточным практикам.

Александр был в то время практикующим йогом, увлекался восточными единоборствами, и некоторое время я находился под его влиянием, общаясь с ним и впитывая не всегда понятные, но очень увлекательные рассказы о духовной жизни.

Встретились мы, руки пожали друг другу, и начал я рассказывать о своих подвигах и достижениях:

– Начал я поститься, так это здорово, хорошо, оказывается! Варенье вот банками ем! Жить можно – я бы так и год постился, можно вообще больше ничего не есть, мазать на хлеб, да с чаем.

– Да ты что, с ума сошел?

– А что такого, варенье постное ведь?

– Да разве в этом пост заключается? Это же духовная практика, пост должен тебя возвышать, вести к развитию, укреплять душу и тело. А ты просто думаешь, как бы и в пост вкусно поесть! Во всех религиях сама еда в пост – это второстепенно, важно, что ты через это воздержание обретаешь. Ну и уж точно не варенье – главное постное блюдо.

И все в таком духе.

Поспорили мы немного, да и разошлись – сказать-то по существу мне было нечего. Побрел я, расстроенный с досады, что какой-то доморощенный востоковед всю мою мощь православную посрамил.

А потом думаю: а ведь прав друг мой. Надо, может, почитать было бы что-то. Заодно в следующий раз в такой беседе и мне будет чем крыть.

Пришел домой, а на варенье уже как-то и смотреть не хочется. Попросил маму картошку сварить и огурцов соленых из закромов достать.

Так простой русский йог наставил меня на путь истинный в начале первого Великого поста.

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