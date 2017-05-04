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Три человека погибли при крушении вертолета в Башкирии

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4 мая. ПРАВМИР. При крушении вертолета «Робинсон» в Башкирии погибли три человека.
Три человека погибли при крушении вертолета в Башкирии
Вертолет Robinson 44

Крушение вертолета подтвердил официальный представитель Приволжского следственного управления на транспорте СКР Дмитрий Захаров, сообщил «Интерфакс».

По словам Захарова, на место происшествия выехали следователи.

На борту вертолета находились пилот и двое пассажиров воздушного судна.

Пропавший вертолет потерпел крушение в труднодоступной местности, на месте высадился парашютный десант, сообщил помощник уфимского транспортного прокурора Александр Морозов.

Вертолет «Робинсон-44» вылетел из Белорецка в 9:20 утра по местному времени. Ранее сообщалось, что он участвовал в операции по отслеживанию лесных пожаров. Экипаж пропавшего вертолета подавал сигнал бедствия.

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