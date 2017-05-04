Три человека погибли при крушении вертолета в Башкирии

Крушение вертолета подтвердил официальный представитель Приволжского следственного управления на транспорте СКР Дмитрий Захаров, сообщил «Интерфакс».
По словам Захарова, на место происшествия выехали следователи.
На борту вертолета находились пилот и двое пассажиров воздушного судна.
Пропавший вертолет потерпел крушение в труднодоступной местности, на месте высадился парашютный десант, сообщил помощник уфимского транспортного прокурора Александр Морозов.
Вертолет «Робинсон-44» вылетел из Белорецка в 9:20 утра по местному времени. Ранее сообщалось, что он участвовал в операции по отслеживанию лесных пожаров. Экипаж пропавшего вертолета подавал сигнал бедствия.