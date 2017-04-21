Три человека убиты при нападении на приемную ФСБ в Хабаровске

21 апреля. ПРАВМИР. В результате нападения на приемную Управления ФСБ России по Хабаровскому краю погиб сотрудник ФСБ и один из посетителей, нападавший убит.

21 апреля в 17:02 по местному времени в приемную Управления ФСБ России по Хабаровскому краю вошел неизвестный и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приемной людям, сообщает Интерфакс со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

В результате погиб сотрудник ФСБ России и один из двух посетителей – граждан стран СНГ, второй ранен.

Нападавший уничтожен, заявили в ЦОС ФСБ. Там отметили, что на месте происшествия проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия.