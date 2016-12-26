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Три московские улицы назовут в честь святых князей Бориса и Глеба

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26 декабря. ПРАВМИР. Власти Москвы решили назвать три столичные улицы в честь первых русских святых — князей Бориса и Глеба.
Три московские улицы назовут в честь святых князей Бориса и Глеба

На территории поселения Новофёдоровского в Троицком и Новомосковском административных округах в 2017 году появится Борисоглебская Слобода, сообщает пресс-служба мэрии.

Двум соседним улицам будут присвоены названия, которые отсылают к истории их семьи. Одна из них станет Вышгородской — святые Борис и Глеб похоронены в Вышгороде. Улицу неподалеку назовут Десятинной, она напомнит об одноимённой церкви, в которой был похоронен отец братьев князь Владимир — креститель Руси, который также причислен к лику православных святых.

Улицы расположены на территории строящегося жилого комплекса; пока они не имеют названий. Предложение выбрать названия в честь князей Бориса и Глеба поступило от префектуры округа и администрации поселения Новофёдоровского. Идея была поддержана на заседании Городской межведомственной комиссии по наименованиям под председательством заместителя мэра Москвы Леонида Печатникова.

Князья Борис и Глеб, напомним, были убиты в 1015 году в ходе междоусобной борьбы своим старшим братом Святополком Окаянным. Оба князя приняли мученическую смерть и были первыми на Руси причислены к лику святых.

Также были одобрены следующие названия ещё восьми улиц округа: улица Генерала Донскова — в честь генерал-лейтенанта, участника Великой Отечественной войны Семёна Донскова (в поселении Новофёдоровском); улица Русинская Роща — по названию деревни Русино (в поселении Щаповском); улица Евгения Родионова — в память о российском военнослужащем, рядовом Пограничных войск РФ, кавалере ордена Мужества посмертно (в поселении Щаповском); улица Сатинская аллея — по названию деревни Сатино-Русское (в поселении Щаповском); улица Колобенка — по названию протекающей рядом реки Колобенки (в поселении Щаповском); улица Михаила Кондакова — в честь купца, построившего местный храм Вознесения Господня в XIX веке (в поселении Щаповском); улица Анны Воиновой — в честь благотворительницы-помещицы, построившей один из приделов местного храма Вознесения Господня (в поселении Щаповском); улица Василия Бутурлина — в память о русском военачальнике XVII века, вотчиной которого была соседняя деревня Летово (в поселении Сосенском).

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