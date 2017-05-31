Три священника про очередь к мощам святителя Николая

Иеромонах Феодорит (Сеньчуков)

Интересы верующих должны учитываться так же, как интересы участников марафонов

С древних времен мощи святых пользовались глубоким почитанием в Церкви. Мы знаем о том, как благоговейно отнеслись христиане к найденным мощам апостолов Петра и Павла (блж. Иероним), архидиакона Стефана (прп.Лукиан), мч. Вавилы (св. Иоанн Златоуст) и многих других. Например, житие мч. Вонифатия начинается имен с того, что он послан был своей госпожой выкупить тела мучеников для почитания их.

Почему Церковь почитает мощи?

В первую очередь, потому что Тело есть храм Души. Сам Господь наш Иисус Христос пришел к людям не в виде бесплотного Духа, а телесно. Мы все призваны к обожению, а святые ближе к этому подошли. Тела их пропитаны Святым Духом, поэтому, почитая мощи святых, мы прикасаемся к Самому Духу Святому. Именно поэтому мощи имеют и литургическое значение – Литургия совершается только на антиминсе, в который вшиты частички мощей, и значение воспитующее – святые являются примером для подражания, а их мощи напоминают людям о подвиге святости.

Поэтому считать почитание мощей пережитком Средневековья, конечно, можно, но тогда пережитком Средневековья надо считать и саму веру в Господа Иисуса Христа, имевшего две природы – божественную и человеческую.

Сами же христиане, естественно, стремятся к контакту со святыми. Поэтому люди ездят в паломничества, поэтому люди стоят в очереди к Храму Христа Спасителя, где ныне пребывает часть мощей глубоко почитаемого на Руси святителя Николая Мирликийского.

Периодически приходится слышать недовольство тем, что государство идет навстречу верующим и, например, перекрывает улицы. Но, во-первых, верующие такие же граждане, и их интересы должны учитываться. Перекрывают же не одну набережную, а практически весь центр Москвы ради каких-нибудь велопробегов или марафонов, а уж подготовка к военному параду на Красной площади ни с каким перекрытием набережной ради очереди к мощам не сравнится.

Однако есть еще один момент. В Москве много храмов, в которых почивают частицы мощей того же святителя Николая. Но туда таких очередей не наблюдается. Почему?

Ответ на этот вопрос двояк. Ну, конечно, тут есть и элементы пиара. Где эти частицы есть – знают только прихожане соответствующих храмов, а здесь на всю Россию рассказали. Вот народ и пошел. Но есть и другое…

Само по себе целование мощей, конечно, благодатно, но все мы помним: “От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его”. В славянском тексте: «Царство Божие нудится, и нуждницы восхищают е” (Матф. 11, 12).

Поэтому паломничество всегда представляло собой труд ради Господа. Очередь в Храм – это тоже труд ради обретения Царствия Небесного.

Конечно, мощи святых не должны являться предметом языческого поклонения, поклонения самому артефакту. Мы всегда помним, что поклоняемся мы Господу, святых почитаем именно за их святость, а мощам высказываем почитание именно как телесному носителю Духа Святаго.

Поэтому хочется пожелать всем поклонникам – в очереди быть сосредоточенными на молитве, не обращать внимание ни на бытовые гадости, ни на бытовые радости, и просить святителя Николая о помощи в достижении Царствия Небесного

Протоиерей Александр Ильяшенко

Если люди стремятся к мощам святителя, значит им это нужно

Можно только приветствовать и радоваться тому, что столько людей почитают святителя Николая, считают его своим заступником и обращают к нему свои молитвы и просьбы. Известно, что святитель Николай очень быстро откликается на просьбы, и многие получают помощь по молитвам к нему.

Иначе просто не было бы такого стремления. Это вовсе не суеверие, а проявление глубокой веры, и если это было бы не так – никто бы к нему не обращался. Это же не дураки, которые хотят простоять в очереди и потратить просто так свое время – нет! Люди идут по убеждению.

Другое дело – с какой именно просьбой человек обращается к святителю.

Есть такое предание. Некий человек, отправляясь на разбой и воровство, каждый раз молился перед иконой святителя Николая. И все у него получалось. Но как-то раз случилась за ним погоня. Он бежит и видит труп мертвой лошади – брюхо у нее было вскрыто. Он забился в это брюхо, спрятался, и погоня пробежала мимо. Он пришел домой, помылся, лег спать. И во сне явился ему святитель Николай и спрашивает: «Ну, каково тебе было в брюхе этой лошади?». «Ой, так мерзко, ужас!» – отвечал человек. «Вот и мне так же мерзки твои молитвы!».

Конечно, нечестивые просьбы неугодны святителю. Но я думаю, что мы имеем дело с людьми разумными и сознательными, которые просят в самом деле о том, что нужно им в повседневной жизни. Что плохого в том, что люди хотят счастья, здоровья и любви?

Что же касается недовольных – таким о вере рассказывать бесполезно, веру можно только показать. Будем хорошими христианами, и это будет самой лучшей проповедью. Когда окружающие увидят, что такое настоящее христианство, может быть, и сами обратятся к Богу. Рассказы о том, какие мы «хорошие», и как святитель Николай выполняет наши просьбы, боюсь, вызовут противоположную реакцию.

Зачем люди отправляются в Бари, когда во многих местах мира есть частицы мощей святителя Николая? Я думаю, дело здесь в том, что паломничество – это уже труд и жертва, принесенная во имя того святого, к кому паломники хотят обратиться. Сама обстановка, окружающие люди – все это способствует более углубленному и одухотворенному состоянию души, позволяет людям более глубоко, искренне обращаться с мольбой к святым. Вот поэтому люди отправляются в паломничество.

Если люди стремятся посетить Бари и помолиться у мощей святителя – значит это им нужно! И сейчас то же самое – люди хотят приобщиться к принесению мощей. Кто мы такие, чтобы людям указывать, что им хотеть – на каком основании? Говорят о свободе – а проявляют самый элементарный тоталитаризм.

Вот мы и видим, как «прекрасно» складывается жизнь под влиянием людей, которые мнят себя начальниками жизни. Разве наша жизнь такая счастливая, полноценная, безопасная, радостная, сулит нам благие перспективы? Средние века объявили темными веками, но какими произведениями культуры и искусства мы сегодня восхищаемся? Они из Средневековья. Рыцарское отношение к жизни, чести, долгу, женщине все же каким-то идеалом является. Так давайте оглянемся назад и посмотрим на то лучшее, что было в прошлом. Мы почему-то умеем концентрировать свое внимание только на худшем – было так плохо, и сяк. Ну, а сейчас у нас все хорошо?

Прогресс – это опыт и достижения прошлого, если мы достигнутые нашими предками вершины игнорируем, то так и будем влачиться по земле. Что мы сейчас и имеем: невысокие идеалы, невысокие достижения. Так давайте учиться тому лучшему, что было в прежние времена, чтобы двигать жизнь дальше.

Поклонение мощам так же как и почитание икон идет из глубокой древности и связано с тем, что Церковь считает, что поклонение иконе, мощам – это поклонение самому святому, чья икона или мощи перед тобой. Это очень глубокая, одухотворенная православная традиция, переданная нам Церковью.

Конечно, можно назвать участие в принесении мощей, в стоянии к святыне – подвигом. Стремление принести Богу и Его святым свое время, свои силы, проявить веру можно только приветствовать. И порадоваться, что есть люди, которые таким делом свою веру проявляют.

Священник Алексий Уминский по материалам Фонтанка.ru

Святитель Николай помогает всем, невзирая на благочестие и церковность просящего

Это не первый случай принесения в Россию святынь из других стран. И в Москве, и в других городах были такие великие святыни, как десница Иоанна Крестителя, привезённая из Черногории, и пояс Пресвятой Богородицы, который явил наибольшее поклонение. Люди стояли в холодную, в ненастную погоду, чтобы поклониться. Были и дары волхвов.

Так что это уже стало традицией: не сам паломник идёт поклониться святыне, предпринимая для этого духовное путешествие, а святыни привозятся для поклонения в разные храмы России. Часть мощей из города Бари – очень важная святыня для русского человека.

Святитель Николай – самый почитаемый святой на Руси и вообще в христианском мире. Даже не только в христианском, его почитают и мусульмане. Как-то люди знают о Николе больше, чем о каком-то другом святом.

Собственно говоря, Санта-Клаус – это ведь действительно один из видимых западных образов святителя Николая. Он потому и превратился в такую новогоднюю сказочную фигуру, потому что в житии святителя Николая есть случаи проявления его милосердия, его помощи бедным. Он, например, приходил по ночам к людям, попавшим в беду или отчаявшимся, и подбрасывал мешочки с деньгами или какие-то вещи, в которых эти люди нуждались.

Это был епископ, христианин, исполненный огромной любви к людям. Он оставил о себе очень значительную память.

Его почитание очень древнее, и опыт молитвенного обращения к святителю Николаю таков, что многие люди знают: он приходит людям на помощь очень скоро. Его называют скорым помощником и великим чудотворцем.

Бывают случаи, когда человек понимает, что больше никак и нигде помощи не получит, кроме как сверхъестественным способом и у святого, о котором известно, что он помогает всем. Невзирая на личное благочестие или церковность просящего. Действительно, святитель Николай ко всем приходит.