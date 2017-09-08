Три живописных композиции художника Неффа отреставрируют в Исаакиевском соборе

8 сентября. ПРАВМИР. Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» объявил конкурс на реставрацию трех живописных композиций художника Тимофея Неффа.

Отреставрированы будут «Богоматерь с Младенцем», «Св. Апостол Павел», «Св. Екатерина» из основных фондов Исаакиевского собора. Начальная цена контракта – 44 млн рублей, следует из материалов, опубликованных на сайте госзакупок РФ.

Согласно техническому заданию, в ходе работ с полотен будет удалена плесень, и они будут продезинфицированы. Специалисты укрепят красочный слой и грунт картин, воссоздадут живопись в местах утрат и покроют произведения живописи лаком.

Ранее сообщалось, что музей-памятник «Исаакиевский собор» потратит в этом году более 100 млн собственных средств на реставрационные работы. В настоящее время в музее продолжается реставрация монументальной живописи, интерьерного мрамора, позолоты. Также ведутся работы на купольном фонаре Исаакиевского собора.