ЦБ поддержал закон, позволяющий изымать квартиры у должников

1 февраля. ПРАВМИР. Центробанк поддержал проект закона, позволяющего изымать единственное жилье у должников с долгом от 5% от стоимости недвижимости.

Регулятор явно встал на сторону кредиторов, невзирая на проблемы граждан, которые могут лишиться квартиры, например, за долги по потребительским кредитам или алиментам, пишет газета «Коммерсант».

Издание отмечает, что Росимущество и Общественная палата выступили против законопроекта, «нулевое чтение» которого прошло в Общественной палате.

Законопроект предлагает разрешить изымать у должников единственную жилплощадь, в случаях если долг составляет 5% и более от стоимости недвижимости. Это касается жилья, площадь которого вдвое превышает социальные нормы. Взамен должнику должны выделяться деньги на приобретение жилплощади по социальным нормам, а если он этого не сделал в трехмесячный срок — предоставляется «иное пригодное для проживания жилое помещение».

Сейчас разрешено изымать лишь недвижимость, заложенную в рамках ипотечных кредитов (в том числе и единственное жилье) по решению суда.