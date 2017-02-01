ЦБ поддержал закон, позволяющий изымать квартиры у должников

Регулятор явно встал на сторону кредиторов, невзирая на проблемы граждан, которые могут лишиться квартиры, например, за долги по потребительским кредитам или алиментам, пишет газета «Коммерсант».
Издание отмечает, что Росимущество и Общественная палата выступили против законопроекта, «нулевое чтение» которого прошло в Общественной палате.
Законопроект предлагает разрешить изымать у должников единственную жилплощадь, в случаях если долг составляет 5% и более от стоимости недвижимости. Это касается жилья, площадь которого вдвое превышает социальные нормы. Взамен должнику должны выделяться деньги на приобретение жилплощади по социальным нормам, а если он этого не сделал в трехмесячный срок — предоставляется «иное пригодное для проживания жилое помещение».
Сейчас разрешено изымать лишь недвижимость, заложенную в рамках ипотечных кредитов (в том числе и единственное жилье) по решению суда.