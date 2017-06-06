Центр гуманитарной помощи для беременных и мам с детьми открылся в Москве

6 июня. ПРАВМИР. Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению освятил гуманитарный центр для беременных женщин в кризисной ситуации, нуждающихся и многодетных семей в Москве.

Центр 27-м по счету проектом службы «Милосердие».

По оценкам специалистов, только в Москве более 1000 беременных и молодых матерей находятся в ситуации острого кризиса из-за отсутствия поддержки отца ребенка, родственников и других причин.

«Многие от отчаяния решаются на аборт или оставляют ребенка в родильном доме. Но если в этот трудный момент женщину поддержать, трагедии может не случиться», – сообщила пресс-служба Московского Патриархата.

В Центре гуманитарной помощи посетители смогут выбрать и получить женскую и детскую одежду, комплекты для выписки из роддома, одноразовые подгузники, детскую косметику, кремы, шампуни, игрушки.

Новый центр гуманитарной помощи службы «Милосердие» находится на территории Синодального отдела по благотворительности, по адресу Николоямская, 57, стр. 7. Центр будет работать со среды по субботу с 10 до 19 часов. Телефон: +7 (495) 678-75-46.