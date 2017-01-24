Центр имени Шумакова занял первое место в мире по числу пересадок сердца в 2016 году

24 января. ПРАВМИР. Центр трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова Минздрава России провел 132 пересадки сердца за 2016 год и стал абсолютным лидером в этой сфере.

«В 2016 году Центр трансплантологии и искусственных органов им. ак. Шумакова Минздрава России сделал 132 пересадки сердца, что не только приближает Россию к среднеевропейским показателям, но и является абсолютным мировым рекордом среди учреждений, практикующих данный вид трансплантационной помощи», — говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения РФ.

При этом уточняется, что «госпиталь Cedar Sinai в Лос-Анджелесе, будучи мировым лидером по этому виду операций, за прошлый год сделал 122 пересадки».