Центр помощи бездомным «Люблино» будет носить имя Елизаветы Глинки

27 января. ПРАВМИР. Социальный центр помощи бездомным «Люблино» в Москве будет носить имя Елизаветы Глинки, сообщает пресс-служба мэрии.

Елизавета Глинка, известная всей стране как доктор Лиза, многие годы тесно сотрудничала с этим центром социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий.

В этом учреждении бездомным помогают восстановить документы, если они были утрачены, найти работу и вернуться к нормальной жизни.

После гибели доктора Лизы в авиакатастрофе над Черным морем коллектив и руководство центра обратились к городским властям с просьбой назвать учреждение ее именем. Предложение было поддержано. Городская межведомственная комиссия по наименованию территориальных единиц под председательством заместителя Мэра Москвы Леонида Печатникова также одобрила новое название для центра помощи бездомным.

Елизавета Глинка трагически погибла 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем недалеко от города Сочи.

В честь Елизаветы Глинки назван также военный детский клинический санаторий в Евпатории.