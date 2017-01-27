О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Помочь Правмиру
Помочь Правмиру
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

Центр помощи бездомным «Люблино» будет носить имя Елизаветы Глинки

|
27 января. ПРАВМИР. Социальный центр помощи бездомным «Люблино» в Москве будет носить имя Елизаветы Глинки, сообщает пресс-служба мэрии.
Центр помощи бездомным «Люблино» будет носить имя Елизаветы Глинки

Елизавета Глинка, известная всей стране как доктор Лиза, многие годы тесно сотрудничала с этим центром социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий.

В этом учреждении бездомным помогают восстановить документы, если они были утрачены, найти работу и вернуться к нормальной жизни.

После гибели доктора Лизы в авиакатастрофе над Черным морем коллектив и руководство центра обратились к городским властям с просьбой назвать учреждение ее именем. Предложение было поддержано. Городская межведомственная комиссия по наименованию территориальных единиц под председательством заместителя Мэра Москвы Леонида Печатникова также одобрила новое название для центра помощи бездомным.

Елизавета Глинка трагически погибла 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем недалеко от города Сочи.

В честь Елизаветы Глинки назван также военный детский клинический санаторий в Евпатории.

Теги:
, , ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.
Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Доктор Лиза. В жизнь вечную
Доктор Лиза. В жизнь вечную
Тамара Амелина

Как люди провожали человека, который посвятил им жизнь

Детскому военному санаторию в Крыму присвоили имя Елизаветы Глинки
Детскому военному санаторию в Крыму присвоили имя Елизаветы Глинки
Новостная служба "Православие и мир"

Предложение внесено Минобороны России и касается Евпаторийского военного детского клинического санатория

Нюта Федермессер: Лиза не святая, она земная и грешная, как и все мы
Нюта Федермессер: Лиза не святая, она земная и грешная, как и все мы
Нюта Федермессер

Уже сегодня люди опускаются на колени перед гробом с ее останками и обсуждают возможную канонизацию

Благотворительный фонд
Анастасия Воржева: жить со здоровым сердцем
Анастасия Воржева: жить со здоровым сердцем
35% собрано / 189300 руб. осталось
Шаг вперед для Тёмы Саркисяна
Шаг вперед для Тёмы Саркисяна
60% собрано / 237206 руб. осталось
Проект "Правмира"
Мифы о православии
Мифы о православии
Подробнее
Другие статьи автора
"
Церковь чтит память святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии
Новостная служба "Православие и мир"

Узнав, что Грузия еще не просвещена светом христианства, святая Нина денно и нощно молилась Пресвятой Богородице, да сподобит…

"
В Москве задержан водитель, вытолкнувший из такси женщину с ребенком
Новостная служба "Православие и мир"

Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение

"
Анна Кузнецова: необходимо законодательно бороться с интернет-травлей детей
Новостная служба "Православие и мир"

Кибербуллинг очень популярен в России

Все статьи автора
Статьи Дня
Наталья Скуратовская: Когда с батюшкой мечты неуютно (+видео)
Наталия Скуратовская

Признаки токсичного духовного руководства

Архимандрит Андрей (Конанос): Нервами никого не изменишь
Архимандрит Андрей (Конанос)

Но когда-нибудь мы скажем: «Все возможно в этой жизни!»

Архимандрит Савва (Мажуко): Страсть к жизни нужно беречь
Мария Строганова

Русское монашество особое: мы харизматики и беспредельщики

самое читаемое

Как и почему изымают детей из семей19,185

«У нас есть ребенок с аутизмом, беретесь?» – «Нет, нет!»12,324

Кадыров: Мои дочери не снимут хиджаб в школе9,817

Светлана Дель забрала из приюта шестилетнюю дочь9,237

Не иудеи, но ленинцы6,637

Нюта Федермессер: Если завтра меня собьет машина, все будет работать6,390

«Христос Воскресе, что задали по русскому?»5,854

Полицейские пришли с обыском в квартиру семьи Дель5,490

Достигнуть дна и встретить Бога5,436

О черте оседлости и пыльных шлемах4,762

лучшие авторы

Новостная служба63,669

Инокиня Евгения (Сеньчукова)37,055

Валерия Михайлова20,703

Сергей Худиев14,224

Анна Савельевских12,324

Тамара Амелина9,835

Ксения Волянская6,967

Редакция портала "Православие и мир"6,872

Валерия Потапова6,173

Наталья Ялтанская5,938

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Подписка на рассылку
Почта Pravmail
О проекте
Помочь порталу
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса Фонд Возращение Каталог Православное Христианство.Ру
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть