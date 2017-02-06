Центр реабилитации инвалидов войны возобновил работу

6 февраля. ПРАВМИР. Работа крупнейшего в стране центра реабилитации воинов-инвалидов — Центра восстановительной терапии имени Лиходея (санаторий «Русь») в Подмосковье – возобновлена.

Администрации «Руси» вернули не только изъятые документы, но и финансирование, прекращенное по решению законодателей с начала нынешнего года, сообщает «Коммерсант».

62 пациента санатория из числа инвалидов войн, отказавшихся покидать медучреждение в связи с его закрытием и объявивших о намерении начать голодовку, снова размещены в номерах, им предоставляется медобслуживание, реабилитационные процедуры и питание.

31 января руководство Центра восстановительной терапии имени Лиходея объявило о прекращении его работы. Почти двумстам проходившим в ЦВТ лечение ветеранам предложили экстренно покинуть санаторий. Часть из них отказались это сделать.

Руководство санатория объяснило остановку работы тем, что полиция, проводя обыски, изъяла всю документацию и компьютеры, тем самым парализовав текущую деятельность учреждения. Обыски проходили по делу о растрате 3,5 млн рублей в 2015 году.