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Церковь чтит икону Божией Матери «Всецарица»

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31 августа. ПРАВМИР. Православная Церковь чтит память иконы Божией Матери «Всецарица», через которую многим страдающим от онкологических болезней была явлена чудесная помощь и исцеление.
Церковь чтит икону Божией Матери «Всецарица»

Чудотворный образ Богородицы «Всецарица» (греч. «Пантанасса») хранится в Ватопедском монастыре Афона, слева от царских врат в соборном храме.

По Преданию, икона была написана в XVII веке и стала благословением известного на Святой Горе старца Иосифа Исихаста своим ученикам.

На образе изображена Богородица в багряном одеянии, восседающая на царском троне. На Ее руках Богомладенец со свитком в левой руке и с благословляющей десницей. Правой рукой Богородица указывает на Сына как на Спасителя всех людей. На заднем плане – два ангела, которые с благоговением осеняют крылами Пречистую Деву.

В Москве образу Пресвятой Богородицы «Всецарица» можно поклониться в Алексеевском монастыре (храм Всех Святых), в Новоспасском монастыре и в храме святой мученицы Татьяны при МГУ.

С этим образом связано множество чудесных случаев. В России он известен как икона, перед которой молятся онкобольные. Первые исцеления стали происходить в Детском онкологическом центре на Каширке. Чудесный образ, через который многим страдающим явлена чудесная помощь, сейчас находится в храме Всех Святых в Красном Селе (ныне Алексеевский монастырь). Но образ «Всецарицы» регулярно привозят обратно в Онкологический центр для служения молебнов.

Фото с сайта nikolskiy-hram.ru

Молитва перед иконой Божьей Матери «Всецарица»

О пречистая Богомати, Всецарице! Услыши многоболезненное воздыхание наше пред чудотворною иконою Твоею, из Афонского удела в Россию пренесенною, призри на чад Твоих, неисцельными недуги страждущих, ко святому образу Твоему с верою припадающих! Якоже птица крилома покрывает птенцы своя, тако и Ты ныне, присно жива сущи, покрый нас многоцелебным Твоим омофором. Тамо, идеже надежда исчезает, несумненною Надеждою буди. Тамо, идеже лютыя скорби превозмогают, Терпением и Ослабою явися. Тамо, идеже мрак отчаяния в души вселися, да возсияет неизреченный свет Божества! Малодушныя утеши, немощныя укрепи, ожесточенным сердцам умягчение и просвещение даруй. Исцели болящия люди Твоя, о всемилостивая Царице! Ум и руки врачующих нас благослови; да послужат орудием Всемощнаго Врача Христа Спаса нашего. Яко живей Ти, сущей с нами, молимся пред иконою Твоею, о Владычице! Простри руце Твои, исполненныя исцеления и врачбы, Радосте скорбящих, в печалех Утешение, да чудотворною помощь скоро получив, прославляем Живоначальную и Нераздельную Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.

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