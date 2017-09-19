Церковь чтит Киево-Братскую икону Божией Матери

19 сентября. ПРАВМИР. Киево-Братская икона Божией Матери прежде была местной в Борисоглебской церкви в городе Вышгороде (Киевском), где она чудесно явилась в 1654 году.

В 1662 году, во время войны России с Польшей (1659-1667), городу был нанесен большой урон от воевавших на стороне поляков крымских татар. Храм святых страстотерпцев Бориса и Глеба был разорен и поруган.

Однако Промысл Божий сохранил чудотворную икону Божией Матери, которую своевременно вынесли из храма и пустили по Днепру, а мощи святых сокрыли под спудом. Река вынесла икону к берегу Подола в Киеве, где она была с радостью принята православными и с подобающими почестями перенесена в Братский монастырь. Там она и оставалась в течение долгого времени. В описи церковного имущества Киево-Братского монастыря, сделанной в 1807 году, приводится ее описание.

Существовала «Песнь о чудотворной Киево-Братской иконе Богоматери», составленная вскоре после 1692 года.

Празднования Киево-Братской иконе Божией Матери свершаются трижды в году: 6 сентября, 10 мая и 2 июня. Все они посвящены чудесному явлению святой иконы в 1654 году.

Подлинник иконы не сохранился. Писанная с нее икона «мера в меру» находится ныне в Киевском монастыре Покрова Божией Матери.