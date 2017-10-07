Церковь чтит Мирожскую икону Божьей матери

7 октября. ПРАВМИР. В Спасском Мирожском монастыре, основанном при устье реки Мирожи на Псковщине в 1156 году, хранилась Мирожская чудотворная икона Божией Матери.

Явление ее произошло в 1198 году. Почти четыре столетия спустя, 24 сентября 1567 года, в день памяти преподобного Авраамия, в городе Пскове, во время свирепствовавшего морового поветрия, от этой иконы, как гласит предание, «таинство совершися Госпожи Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии честнаго Ее знамения: от пречистаго образа иконы слезы из обою очию, яко струя, течаху, и многа благодарения и цельбы бываху человеком от образа Матере Господня».

Мирожская икона Пресвятой Богородицы написана по чину Оранты – «Молящейся». Божией Матери предстоят Псковские святые: справа – святой благоверный князь Довмонт, в иночестве – Тимофей (память 20 мая), слева – в молитвенном положении его супруга, преподобная Марфа, в миру Мария Димитриевна. Не без основания предполагают, что изображения князя и его супруги появились на иконе позже, так как икона явилась в 1198 году, а князь скончался в 1299 году.

Царь Иоанн Грозный увез чудотворный Мирожский образ из Пскова, а в монастыре остался список – так называемая «Великая Панагия» из Спасо-Мирожского монастыря.

С тех пор в память многочисленных благодеяний Богоматери, явленных через Ее святой образ, установлено празднование в честь Мирожской иконы Божией Матери 24 сентября.