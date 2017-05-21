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Церковь чтит память апостола и евангелиста Иоанна Богослова

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21 мая. ПРАВМИР. Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов был сыном Зеведея и Саломии — дочери святого Иосифа Обручника.
Церковь чтит память апостола и евангелиста Иоанна Богослова

Одновременно со своим старшим братом Иаковом Иоанн был призван Господом Иисусом Христом в число Своих учеников на Генисаретском озере. Оставив своего отца, оба брата последовали за Господом.

После своего призвания апостол не расставался с Господом и был одним из трех учеников, которых Он особенно приблизил к Себе.

Апостол Иоанн неотступно следовал за Учителем по Крестному пути, скорбя всем сердцем. У подножия Креста он плакал вместе с Божией Матерью и услышал обращенные к Ней с высоты Креста слова Распятого Господа: «Жено, се сын Твой» и к нему: «Се Мати твоя». С этого времени апостол Иоанн заботился о Пресвятой Деве Марии и служил Ей до Ее Успения, никуда не отлучаясь из Иерусалима.

После Успения Божией Матери апостол Иоанн, по выпавшему ему жребию, направился в Ефес и другие малоазийские города для проповеди Евангелия. Его проповедь сопровождалась многочисленными и великими чудесами, так что число уверовавших увеличивалось с каждым днем. Претерпев гонения императора Нерона, сотворив в ссылке множество чудес, около 95 года апостол Иоанн написал в Ефесе Евангелие.

Апостолом любви именует Церковь святого Иоанна, ибо он постоянно учил, что без любви человек не может приблизиться к Богу.

Святой апостол Иоанн скончался в возрасте ста с лишним лет. Он намного пережил всех остальных очевидцев Господа, долго оставаясь единственным живым свидетелем земных путей Спасителя.

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