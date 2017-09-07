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Церковь чтит память апостола от 70-ти Тита

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7 сентября. ПРАВМИР. Апостол от 70-ти Тит был уроженец острова Крита, сын знатных язычников. В молодых годах он внимательно изучал эллинскую философию и древних поэтов.
Церковь чтит память апостола от 70-ти Тита

Занимаясь науками, Тит проводил жизнь добродетельную, не предаваясь порокам и страстям, свойственным большинству язычников. Он соблюдал девственность, как засвидетельствовал о нем священномученик Игнатий Богоносец (память 20 декабря). За такую жизнь Господь не оставил его без Своей помощи.

В двадцатилетнем возрасте святой Тит во сне услышал голос, внушавший ему оставить эллинскую премудрость, не дающую душе спасения, но искать той, которая спасает. После этого сна святой Тит ждал еще один год, не будет ли ему еще подобного веления и, действительно, ему было указано ознакомиться с учением Божиих пророков. Первое, что ему довелось прочитать, была Книга пророка Исаии. Открыв ее на 47 главе, он был поражен словами, сказанными как бы про его собственное духовное состояние.

Когда до Крита дошел слух о появившемся в Палестине Великом Пророке и о чудесах, творимых Им, правитель острова Крита, родной дядя Тита, послал его туда. Этот Пророк был Сам Господь Иисус Христос, воплотившийся от Пресвятой Девы Марии и пришедший в мир для искупления рода человеческого от тяготевшего над ним первородного греха.

Святой Тит в Иерусалиме увидел Господа; слушал Его проповедь и уверовал в Него. Он был свидетелем Крестных страданий и смерти Спасителя, Его славного Воскресения и Вознесения на Небо. В день Пятидесятницы будущий апостол слышал, стоя в народе, как 12 апостолов, после сошествия на них Святого Духа, говорили разными языками, в том числе на языке критян (Деян. 2, 11). Святой Тит принял Крещение от апостола Павла и сделался его ближайшим учеником.

Он сопровождал апостола Павла в его миссионерских путешествиях, неоднократно выполнял его поручения, касающиеся новоустроенных Церквей, и был с ним в Иерусалиме. Святой Тит был причислен к 70-ти апостолам и рукоположен апостолом Павлом во епископа Критского. Около 65 года, незадолго до второго заточения, апостол Павел направил пастырское послание своему избраннику (Тит. 1-3). Когда апостол Павел как узник был привезен в Рим на суд кесаря, святой Тит оставил временно свою Критскую паству и пошел в Рим послужить своему духовному отцу. После мученической кончины апостола Павла апостол Тит вернулся в главный город Брита – Гортину.

Апостол Тит мудро управлял своей паствой и трудился над просвещением язычников светом веры Христовой. Ему был дан от Господа дар чудотворений. Во время одного из языческих праздников в честь богини Дианы Тит проповедовал собравшимся во множестве язычникам. Когда он увидел, что они его не слушают, он помолился Господу, чтобы Сам Господь показал заблуждающимся людям ничтожество идолов.

По молитве апостола Тита, идол Дианы на глазах у всех упал и разбился. В другой раз апостол Тит молился, чтобы Господь не допустил окончания постройки воздвигавшегося языческого храма в честь Зевса, и он разрушился. Такими чудесами апостол Тит привел к вере во Христа многих. Просветив светом веры и окрестные страны, апостол Тит мирно скончался в глубокой старости 94-х лет. Перед смертью его лицо просияло, как солнце.

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