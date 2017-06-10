Церковь чтит память иконы Божией Матери Галичской-Чухломской “Умиление”

10 июня. ПРАВМИР. Икона Божией Матери Галичская-Чухломская "Умиление" явилась в 1350 году преподобному Авраамию Галичскому, пришедшему для подвигов на Север по благословению Преподобного Сергия Радонежского.

На пустынном берегу Галичского озера около большой горы, покрытой дремучим лесом, он обратился с молитвой к Божией Матери, испрашивая благословение на подвиг. После молитвы Преподобный присел отдохнуть и вдруг увидел на соседней горе яркий свет и услышал голос: “Авраамий, взойди на гору, где стоит икона Моей Матери”. Преподобный поднялся на гору, где сиял свет, и действительно обнаружил на дереве икону Божией Матери с Предвечным Младенцем.

С умилением и благодарением Господу принял святой подвижник явленный образ и, укрепляемый молитвами Пресвятой Богородицы, построил на благословенном месте часовню, в которую перенес икону. Через некоторое время Галичский князь Димитрий Феодорович, узнав о пришествии старца, обратился к нему с просьбой принести икону. Преподобный Авраамий переплыл на ладье Галичское озеро и, сопровождаемый духовенством и множеством народа, перенес чудотворный образ в соборный храм города Галича. В этот день от иконы исцелились многочисленные болящие. Когда преподобный Авраамий рассказал о явлении иконы, князь пожертвовал деньги на строительство монастыря.

Вскоре была выстроена церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы, вокруг которой возник монастырь. Впоследствии преподобный Авраамий основал еще несколько монастырей, последним из основанных был Чухломский, неподалеку от города Чухломы. По названию этой обители подвижника стали именовать Чухломским, а чудотворной иконе усвоено название Галичская-Чухломская. Празднование этой иконе совершается также 28 мая и 15 августа.