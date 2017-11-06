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Церковь чтит память иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

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6 ноября. ПРАВМИР. Икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость» прославилась чудотворением в 1688 году.
Церковь чтит память иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

Родная сестра патриарха Иоакима (1674-1690) Евфимия, жившая в Москве, долгое время страдала неизлечимой болезнью. Однажды утром, во время молитвы, она услышала голос: «Евфимия! Иди в храм Преображения Сына Моего; там есть образ, именуемый «Всех скорбящих Радость». Пусть священник отслужит молебен с водосвятием, и получишь исцеление от болезни». Евфимия, узнав, что такая икона, действительно, есть в Москве, в храме Преображения на Ордынке, исполнила повеление Пресвятой Богородицы – и исцелилась. Это произошло 24 октября 1688 года.

 

 

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