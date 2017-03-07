Церковь чтит память мученика Маврикия и с ним 70-ти воинов

7 марта. ПРАВМИР. Святой Маврикий, военачальник из Апамеи Сирийской, пострадал в 305 году при императоре Максимиане Галерии вместе с сыном Фотином и подчиненными ему 70-ю воинами (из воинов известны по имени только два — Феодор и Филипп).

Во время гонения языческие жрецы донесли императору, что святой Маврикий распространяет веру во Христа. Приведенные на судилище, святой Маврикий с сыном и его воины твердо и непоколебимо исповедали свою веру и не склонились ни на ласки, ни на угрозы. Тогда их немилосердно били, жгли огнем и терзали железными крючьями.

Юношу Фотина, твердо переносившего истязания, усекли мечом на глазах отца. Но и это жестокое испытание не сломило святого Маврикия, который возрадовался, что сын его сподобился мученической кончины.

Тогда мученикам придумали еще более изощренное истязание: их отвели на болотистое место, где были целые тучи комаров, ос. оводов, и привязали к деревьям, обмазав их тела медом. Насекомые жестоко жалили мучеников, томили жажда и голод. Эти муки святые претерпевали в течение 10 дней, но не переставали молиться и славить Бога, пока, наконец, Господь не прекратил их страданий. Злобный мучитель приказал отрубить им головы и бросить их тела без погребения, но христиане тайно ночью похоронили честные останки святых мучеников на месте их ужасной казни.