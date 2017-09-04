Церковь чтит память мученицы Евлалии

4 сентября. ПРАВМИР. Мученица Евлалия жила в Испании, близ города Варкиона (ныне – Барселона) и была воспитана родителями в христианской вере и благочестии.

Уже в 14-летнем возрасте девушка проводила уединенную жизнь в родительском доме, занимаясь вместе с некоторыми сверстницами молитвой, чтением Священного Писания и рукоделием. Во время гонения на христиан, воздвигнутого императорами Диоклитианом (284-305) и Максимианом (284-305) в город Варкион прибыл правитель Дакиан для уничтожения христиан.

Услышав об этом, девушка ночью тайно ушла из дома и к утру была в городе. С трудом пробравшись сквозь толпу народа, девушка смело обличила судью за то, что он принуждает людей отрекаться от Истинного Бога и приносить жертву бесам. Дакиан велел беспощадно бить святую палками, но она твердо переносила истязания и сказала судье, что Господь избавил ее от ощущения боли.

Мученицу повесили на дереве и железными крючками содрали ей кожу, а потом стали палить ее раны свечами. Во время мучений Дакиан спросил святую: «Где же твой Бог, Которого ты призываешь?» Она ответила, что Господь рядом с нею, но Дакиан, по своей нечистоте, не может Его видеть.

Во время молитвы святой: «Се бо, Бог помогает ми, и Господь Заступник души моей», – пламя свечей обратилось на мучителей, которые упали на землю. Мученица Евлалия стала молиться, чтобы Господь взял ее к Себе, и с этой молитвой скончалась. Люди увидели белую голубку, вылетевшую из ее уст к небу. Тело святой ночью было погребено христианами. Родители мученицы, нашедшие ее уже пострадавшей, плакали, но и радовались, что их дочь причислена к сонму святых мучеников.

Когда святую Евлалию снимали с дерева, один из христиан, по имени Феликс, сказал с радостными слезами: «Госпожа Евлалия, ты прежде нас венца мученического сподобилась!»

Святая Евлалия, скончавшаяся три дня назад, повернула к говорившему лицо и улыбнулась. Мученик Феликс вскоре сам принял кончину за Христа (память его 22 августа).