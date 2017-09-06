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Церковь чтит память Петровской иконы Божией Матери

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6 сентября. ПРАВМИР. Петровская икона Пресвятой Богородицы называется так потому, что была написана святителем Петром, митрополитом Московским в бытность его еще игуменом Ратского монастыря на Волыни.
Церковь чтит память Петровской иконы Божией Матери

Во время посещения Ратской обители святителем Максимом, митрополитом Киевским и всея Руси, святой Петр поднес ему в дар эту икону. Митрополит перенес ее во Владимир на Клязьме, где тогда находилась его кафедра. По смерти святителя Максима игумен Геронтий, решивший захватить митрополичий престол, ходил с этой иконой к Константинопольскому Патриарху Афанасию (1303-1311).

Во время плавания игумена Геронтия поднялась страшная буря. Ночью ему явилась Пресвятая Богородица и сказала: «Не на тебя возложится сан святительский, но на того, кто написал Мой образ».

Когда он предстал перед Патриархом Афанасием с иконой, святитель Петр уже был в Константинополе. Патриарх передал икону святителю Петру со словами: «Приими святой Богородичный образ, который ты написал своими руками, ибо ради этого воздала тебе дар Сама Владычица, предсказав о тебе».

Святитель Петр перенес икону во Владимир, а в 1325 году при перенесении митрополичьей кафедры в Москву икону как великую святыню поместили в Московском Успенском соборе.

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