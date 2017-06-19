Церковь чтит память Пименовской иконы Божией Матери

19 июня. ПРАВМИР. Первое упоминание о Пименовской иконе Божией Матери относится ко второй половине XVI века.

Краткая запись в Книге Степенной царского родословия о двух мироточивых иконах в Москве – Богоматери и Николая Чудотворца была дополнена следующим сообщением: «Сию чудесную икону Богоматери Пимин, митрополит всея Руссии, принесе из Царяграда, и многа лета стояла в соборной велицей церкви на Москве. Тютрум же некто, славный купец, умоли собора того служителей, да принесут в дом его образ той Богоматери и молебная сотворят, яко же обычай есть, иже от веры мнозу желаху тогда видети в дому своем образ той Богоматери. Ныне же поставлена бяше святая икона в царском дворе в церкви у Благовещения пресвятыя Богородицы во святем олтари».

Название иконы связано с именем митрополита Пимена, который, по преданию, привез чудотворную икону из Константинополя в 1381 либо 1386 году.

Сначала икона находилась в алтаре Успенского собора Московского Кремля, затем была перенесена в Благовещенский собор. До 1918 года находилась в Мироваренной палате Кремля, затем – в Государственном Историческом музее, откуда в 1930 году была передана в Третьяковскую галерею.

От этой иконы совершилось много чудес. Однажды купец Тотрумов поднял сию икону в свой дом для совершения молебствия. Во время молебна от иконы истекло чудное благовонное миро. Все видевшие сие чудо пришли в умиление и прославили Христа Бога и Его Пречистую Матерь. Когда этим миром стали помазывать болящих, многие из них получили исцеление.