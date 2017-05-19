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Церковь чтит память праведного Иова Многострадального

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19 мая. ПРАВМИР. Церковь празднует память святого праведного Иова многострадального.
Церковь чтит память праведного Иова Многострадального

Святой праведный Иов жил за 2000–1500 лет до Рождества Христова, в Северной Аравии. Жизнь и страдания его описаны в Библии (Книга Иова). Есть мнение, что Иов приходился племянником Аврааму; был сыном брата Авраама – Нахора.

Иов был человеком богобоязненным и благочестивым. Господь благословил его земное существование и наделил праведного Иова большим богатством: у него было множество скота и всякого имения. За свою справедливость и честность святой Иов был в великом почете у сограждан. Семь сыновей праведного Иова и три дочери были дружны между собой и собирались на общую трапезу все вместе поочередно у каждого из них. Через каждые семь дней праведный Иов приносил за своих детей жертвы Богу.

Однажды Господь, желая показать терпение Иова и веру, сказал сатане: Все, что есть у Иова, Я предаю в твои руки, только самого его не касайся”. После этого Иов внезапно лишился всех своих Богатств, а потом и всех своих детей. Праведный Иов обратился Богу и сказал: “Нагим вышел я из чрева матери моей, нагим возвращусь к матери своей земле. Господь дал, Господь и взял. Да будет Имя Господне благословенно!” И не согрешил Иов перед Господом Богом, и не произнес ни одного неразумного слова.

Тогда диавол сказал, что Иов праведен, пока сам невредим. Господь возвестил: “Я попускаю тебе сделать с ним, то хочешь, только душу его сбереги”. После этого сатана поразил раведного Иова лютой болезнью – проказой, которая покрыла его с ног до головы. Все друзья и знакомые оставили его. Жена думала, что Бог наказывает Иова за какие-либо тайные грехи, плакала, роптала на Бога, укоряла и мужа и наконец посоветовала праведному Иову похулить Бога и умереть. Праведный Иов тяжко скорбел, но и в этих страданиях остался верен Богу.

Услышав о несчастиях Иова, три его друга пришли издалека нему разделить его скорбь. Они считали, что Иов наказан Богом а грехи, и убеждали неповинного ни в чем праведника покаяться. В тяжкой душевной скорби праведный Иов обратился с молитвой к Богу, прося Его Самого засвидетельствовать перед ними его невиновность. Тогда Бог явил Себя в бурном вихре и укорил Иова за то, что он пытался проникнуть своим разумом в тайны мироздания и судеб Божиих.

Праведник всем сердцем раскаялся в этих мыслях и сказал: “я ничтожен, отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле”. Тогда Господь повелел друзьям Иова обратиться к нему и просить его принести за них жертву, “ибо, – сказал Господь, – только лицо Иова я приму, чтобы не отвергнуть вас за то, что вы говорили обо Мне не так верно, как раб Мой Иов”. Иов принес жертву Богу и помолился за друзей, и Господь принял его ходатайство, а также возвратил праведному Иову здоровье и дал ему вдвое больше того, что он имел прежде. Вместо умерших детей у Иова родилось семь сыновей и три дочери, прекраснее которых не было на земле.

Святой Иов прообразует Господа Иисуса Христа, сошедшего на землю, пострадавшего ради спасения людей, а потом прославившегося славным Своим Воскресением.

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