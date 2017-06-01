Церковь чтит память преподобного Корнилия Комельского

1 июня. ПРАВМИР. Преподобный Корнилий Комельский происходил из боярского рода Крюковых. Его брат Лукиан служил при московском велико-княжеском дворе.

Когда Лукиан, достигнув преклонных лет, решил удалиться в монастырь преподобного Кирилла Белозерского, за ним последовал и Корнилий, с раннего возраста стремившийся к отшельнической жизни.

Приняв пострижение, юный Корнилий начал свои иноческие подвиги с тяжелого послушания – в хлебне, носил тяжелые вериги, а в редкие часы отдыха занимался списыванием церковных книг. Позднее из любви к уединению преподобный Корнилий оставил Белозерскую обитель, посетил Ростов.

В Новгороде святитель Геннадий (память 4 декабря) пытался удержать его при себе, но подвижник поселился в пустынном месте недалеко от Новгорода. Когда и здесь его стали посещать люди, стремившиеся к иноческому житию, он перешел в Тверскую Савватиеву пустынь, а позже, в 1497 году, поселился в Комельском лесу, неподалеку от Вологды, где устроил себе келлию.

К месту подвигов преподобного Корнилия стали собираться иноки, и он в 1501 году построил на этом месте деревянный храм в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы. В том же году митрополит Симон посвятил преподобного Корнилия в сан иеромонаха.

В 1512 году, когда число братии возросло, преподобный построил каменный храм и написал для братии Устав, составленный на основе Уставов преподобных Иосифа Волоцкого и Нила Сорского. Это был третий Устав, написанный русским святым для монашествующих.

Преподобный Корнилий Комельский отличался щедростью к бедным, во время голода им был устроен приют для детей на монастырском дворе. За любовь к бедным и сиротам преподобный Корнилий много раз удостаивался благодатного видения преподобного Антония Великого (память 17 января), к которому питал особое благоговение и воздвиг в честь великого подвижника храм в своей обители.

Строгость жизни святого возбудила ропот некоторых из братии, и преподобный Корнилий вынужден был оставить обитель и поселиться на Сурском озере, в 70 верстах от своего монастыря. Некоторое время он подвизался и в Троице-Сергиевой Лавре. По ходатайству иноков Корнилиевой обители великий князь Василий Иванович убеждал преподобного вернуться в свою обитель.

Подвижник повиновался и, возвратившись в свой монастырь, передал настоятельство своему ученику Лаврентию и затворился в своей келлии.

Во время нападения татар на Вологодскую землю преподобный Корнилий, оберегая братию, вместе с ними удалился в Белозерский край. Скончался преподобный в возрасте 82 лет 19 мая 1537 года.

Многие ученики преподобного Корнилия также прославились святостью жизни: преподобные Геннадий Любимоградский, Кирилл Новоезерский, Иродион Илозерский, Адриан Иошехонский, Лаврентий и Кассиан Комельские.