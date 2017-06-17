Церковь чтит память преподобного Мефодия Пешношского

14 июня. ПРАВМИР. Преподобный Мефодий, игумен Пешношский был основателем Пешношского монастыря. В юности он пришел к преподобному Сергию Радонежскому и провел несколько лет под его руководством.

Затем, по благословению преподобного Сергия, он удалился в пустынное место и за рекою Яхромой в лесу поставил келлию. Вскоре в эту глухую и болотистую местность к нему явилось несколько учеников, желавших подражать его жизни. Преподобный Сергий посетил его и дал совет построить обитель и храм. Преподобный Мефодий сам трудился при построении храма и келлии, “пеш” нося деревья через речку, которую с тех пор стали называть Пешноша.

С 1391 года преподобный Мефодий стал игуменом своего монастыря. По временам он удалялся за две версты от монастыря и здесь подвизался в молитве, сюда же для духовных бесед к нему приходил преподобный Сергий, почему эта местность и получила название “Беседа”.

Преподобный Мефодий был погребен в 1392 году в основанной им обители. В 1732 году над его мощами была сооружена церковь во имя преподобных Сергия Радонежского и Мефодия Пешношского. Начало местного празднования относят к концу XVII – началу XVIII века.