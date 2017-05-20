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Церковь чтит память преподобного Нила Сорского

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20 мая. ПРАВМИР. Преподобный Нил Сорский, великий подвижник Русской Церкви, происходил из рода бояр Майковых.
Церковь чтит память преподобного Нила Сорского

Иночество принял в обители преподобного Кирилла Белозерского. Здесь он пользовался советами благочестивого старца Паисия Ярославова, впоследствии игумена Троице-Сергиевой Лавры. Преподобный много путешествовал по Востоку, изучая монашескую жизнь в Палестине и на Афоне.

Возвратясь на Русь, он удалился на реку Сору в Вологодской земле, поставил келию и часовню, где вскоре возникла обитель с новым в то время у нас скитским уставом, заимствованным преподобным Нилом на Афоне. По завету преподобного Нила, иноки должны были питаться трудом рук своих, милостыню принимать только в крайней нужде, избегать вещелюбия и роскоши даже в церкви; женщины в скит не допускались, монахам не разрешалось выходить из скита ни под каким предлогом, владение вотчинами отрицалось.

Расселившись вокруг небольшой церкви в честь Сретения Господня в лесу, в отдельных келиях по одному, по два и не более трех человек, скитники накануне воскресных и других праздничных дней собирались на сутки к Богослужению, причем всенощная, на которой за каждой кафизмой предлагались два-три чтения из святоотеческих творений, продолжалась всю ночь. В прочие дни каждый молился и трудился в своей келии.

Главным подвигом иноков была борьба со своими помыслами и страстями, в результате чего в душе рождается мир, в уме — ясность, в сердце — сокрушение и любовь. В своих письменных трудах — «Предание учеником своим, хотящим жити в пустыне» и «Уставе» преподобный Нил подробно излагает ступени этого спасительного мысленного делания. Первая ступень — отречение от мира, в частности, всяких мирских развлечений; вторая — непрестанная молитва, сопровождаемая памятью о смерти.

В своей жизни святой подвижник отличался крайней нестяжательностью и трудолюбием. Он сам выкопал пруд и колодезь, вода которого имела целительную силу. За святость жизни старца Нила глубоко почитали современные ему русские иерархи. Преподобный участвовал в Соборах 1490 и 1503 годов. Избегая почестей и славы мира сего, он перед своей кончиной завещал ученикам бросить тело его на съедение зверям и птицам или похоронить без всяких почестей на месте его подвига.

Скончался святой на 76-м году жизни 7 мая 1508 года. Мощи его, погребенные в основанной им обители, прославились множеством чудотворений.

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