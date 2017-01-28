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Церковь чтит память преподобного Павла Фивейского

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Преподобный Павел Фивейский родился в египетском городе Фиваиде. Во время гонений императора Декия на христиан он, узнав о замысле предать его в руки гонителей, покинул город и удалился в пустыню.
Церковь чтит память преподобного Павла Фивейского

Поселившись в пещере у подножия горы, преподобный Павел, прожил в ней 91 год, неустанно молясь Богу днем и ночью. Питался он финиками и хлебом, который приносил ему ворон, одеждой из пальмовых листьев укрывался от холода и зноя.

Незадолго до кончины, Бог открыл о нем преподобному Антонию Великому, который также подвизался в Фиваидской пустыне. Однажды святому Антонию пришла мысль, что едва ли есть другой такой пустынник, как он, и тогда он услышал глас: “Антоний, есть раб Божий, который совершеннее тебя и прежде тебя поселился здесь в пустыне. Иди в глубину ее и найдешь его”.

Антоний пошел и нашел пещеру святого Павла. Преподав Антонию урок смирения, преподобный Павел вышел ему навстречу. Старцы назвали друг друга по имени, обнялись и долго беседовали.

Во время беседы прилетел ворон и принес им обоим хлеб. Преподобный Павел открыл преподобному Антонию приближение своей кончины и завещал похоронить его. Преставился святой Павел во время молитвы, стоя на коленях.

Преподобный Антоний видел, как его святая душа в окружении Ангелов, пророков и апостолов, восходила к Богу. Скончался преподобный Павел Фивейский в 341 году, когда ему было 113 лет. Он не основал ни одной обители, но вскоре после его кончины явилось много подражателей его жизни, и в пустыне появилось множество обителей. Преподобный Павел считается отцом православного монашества.

В XII веке тело святого Павла было перенесено в Царьград и положено в Перивлептской обители Пресвятой Богородицы. Впоследствии оно было перенесено в Венецию и, наконец, в Венгрию в Офеи; часть главы его находится в Риме.

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