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Церковь чтит память преподобного Платона

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18 апреля. ПРАВМИР. Преподобный Платон родился в 735 году в благочестивой христианской семье от родителей Сергия и Евфимии.
Церковь чтит память преподобного Платона

Рано осиротев, мальчик был взят на воспитание родственниками, которые дали ему хорошее образование. Когда он вырос, то начал самостоятельную жизнь. Первые годы святой занимался хозяйством в имении, оставшемся ему после смерти родителей. Он был очень воздержным и трудолюбивым и приобрел своими трудами большое состояние. Но сердце преподобного горело любовью ко Христу. Он раздал все свое имущество, отпустил слуг на волю и удалился в монастырь, вблизи горы Олимп, именовавшийся «в Символех».

Его молитвенное усердие, трудолюбие и кротость снискали ему любовь братии. В свободное от молитв время преподобный переписывал Богослужебные книги, составлял сборники из творений святых отцов. Когда в 770 году скончался настоятель монастыря Феоктист, братия избрали игуменом преподобного Платона, несмотря на то, что ему было всего лишь 35 лет.

После смерти императора Константина Копронима (775) преподобный Платон отправился в Константинополь. Он отказался от управления Никомидийской митрополией и в 782 году вместе с племянниками — святыми Феодором († 826, память 11 ноября) и Иосифом († 830, память 26 января), удалился в пустынное место Сокудион. Они построили на горе церковь в честь святого апостола Иоанна Богослова и основали монастырь, настоятелем которого стал сам преподобный Платон. Когда святой Тарасий вместе с царицей Ириной созвал в 787 году Седьмой Вселенский Никейский Собор, преподобный Платон принял деятельное участие в его работе. Как образованный и начитанный в Священном Писании он успешно обличал иконоборческую ересь и защищал почитание святых икон. Когда преподобный Платон приблизился к старости, он передал управление монастырем преподобному Феодору.

В 795 году император Константин VI (780-797) насильно заставил свою супругу Марию принять монашество и решил обвенчаться с одной из своих родственниц, Феодотией.

Несмотря на то, что святой Патриарх Тарасий осудил этот брак, один из видных константинопольских священников, Иосиф, нарушил запрет Патриарха и обвенчал императора.

Узнав об этом, преподобные Платон и Феодор отлучили императора от Церкви и разослали об этом письмо ко всем инокам. Разгневанный император приказал заключить святого Платона в темницу, а преподобного Феодора сослать в Солунь. Только после смерти императора в 797 году они получили свободу. Преподобный Феодор переселился в Константинополь и стал игуменом Студийского монастыря. Преподобный Платон в той же обители жил простым иноком и был в послушании у своего племянника.

Когда новый император Никифор (802-811) самовольно возвратил в Церковь отлученного священника Иосифа, преподобные Платон и Феодор снова выступили с обличением незаконного действия императора. За это мужественные исповедники в 807 году опять были подвергнуты наказанию. Четыре года были они в заключении. Преподобный Платон был освобожден из заточения после смерти императора в 811 году и возвратился в Студийскую обитель.

Он прожил в трудах и молитве еще три года и отошел ко Господу в Лазареву субботу на 79-м году жизни, 8 апреля 814 года. За свое безбоязненное выступление в защиту святых икон преподобный Платон получил именование исповедника.

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