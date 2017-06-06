Церковь чтит память преподобного Симеона Столпника

6 июня. ПРАВМИР. Преподобный Симеон Столпник родился в 521 году в Антиохии Сирийской от благочестивых родителей Иоанна и Марфы.

Святая Марфа с юных лет предназначала себя к безбрачной жизни и стремилась к иночеству, но родители настаивали на вступлении в брак с юношей Иоанном. После усердной молитвы в церкви во имя святого Иоанна Предтечи преподобной в видении было указано подчиниться воле родителей и вступить в брак.

В супружеской жизни святая Марфа стремилась во всем угождать Богу и своему мужу. Часто она молилась о даровании ей ребенка и обещала отдать его на служение Господу. В своем явлении святой Иоанн Предтеча открыл благочестивой Марфе, что у нее родится сын, который будет служить Богу. Родившийся младенец был назван Симеоном и крещен в возрасте двух лет.

Когда Симеону шел шестой год, в городе Антиохии произошло землетрясение, во время которого погиб его отец. Симеон во время землетрясения был в церкви. Выйдя из нее, заблудился и семь дней провел у приютившей его благочестивой женщины. Вновь явившийся блаженной Марфе Иоанн Предтеча указал, где находится потерявшийся мальчик. Мать святого, найдя своего ребенка, поселилась после землетрясения в предместье Антиохии. Уже в детстве святому Симеону несколько раз являлся Господь Иисус Христос, предсказывая ему будущие подвиги и награду за них.

Шести лет отрок Симеон ушел в пустыню, где некоторое время находился в совершенном одиночестве. В это время его охранял и питал светоносный Ангел и, наконец, привел в уединенный монастырь, настоятель которого игумен Авва Иоанн, подвизавшийся на столпе, с любовью принял отрока.

Спустя некоторое время святой Симеон обратился с просьбой к старцу Иоанну разрешить ему тоже подвизаться на столпе. По благословению игумена неподалеку от его столпа братией монастыря был сооружен новый столп. Совершив постриг семилетнего мальчика в иночество, авва Иоанн сам возвел его на этот столп. Юный подвижник, укрепляемый Господом, быстро возрастал духовно, превосходя в подвигах своего опытного наставника. За строгие подвиги святой Симеон получил от Бога благодатный дар исцелений. Слава о подвигах юного инока начала распространяться за пределы обители, и к нему стали приходить из разных мест иноки и миряне, желавшие услышать его советы и получить исцеления от болезней. Смиренный подвижник продолжал пользоваться наставлениями своего духовного руководителя аввы Иоанна.

На 11-м году жизни отрок решил подвизаться на более высоком столпе, к вершине которого вели 40 ступеней. К месту подвигов преподобного пришли епископы Антиохийский и Селевкийский, которые рукоположили святого подвижника в сан диакона, а потом разрешили ему взойти на новый столп, на котором преподобный Симеон подвизался в течение 8 лет.

Преподобный Симеон пламенно молился о ниспослании ему Святого Духа, и святая молитва подвижника была услышана. Дух Святой сошел на него в виде горящей свечи, исполнив подвижника Божественной Премудрости. Наряду с устными наставлениями святой Симеон посылал письменные поучения о покаянии, иночестве, о воплощении Христа и о будущем Суде.

После смерти старца святой Симеон так устроил свою жизнь: с восхода солнца до 9 часа пополудни он молился, потом до захода солнца читал книги и переписывал Священное Писание, после чего опять вставал на молитву и молился всю ночь. Когда начинался новый день, он, немного отдохнув, с восходом солнца начинал обычное молитвенное правило.

Преподобный Симеон завершил подвиги на втором столпе и по указанию Божию переселился на Дивную Гору, оставив в своем монастыре опытного старца для руководства иноками. Восхождение на Дивную Гору ознаменовалось видением Господа, стоявшего на вершине холма. Святой Симеон продолжил подвиги на том месте, где видел Господа, сначала на камне, а потом на возведенном вновь столпе. Преподобному Симеону были открыты будущие события, так, он предсказал смерть архиепископа Антиохийского Ефрема и болезнь епископа Домна, постигшую его в наказание за немилосердие.

Наконец, преподобный Симеон предсказал городу Антиохии землетрясение и убеждал всех жителей покаяться в грехах. На Дивной Горе святой Симеон устроил монастырь, храм которого строили исцеленные им от болезней люди, в благодарность за оказанную им милость. Для нужд монастыря преподобный испросил молитвой источник воды, и однажды, во время недостатка зерна, по его молитве к Господу, в житницах обители умножилась пшеница. В 560 году по повелению Господа святой подвижник на 39-м году жизни принял от епископа Селевкийского Дионисия священный сан. 75-ти лет преподобный Симеон был предуведомлен от Господа о скорой своей кончине. Он призвал братию монастыря, преподал им в прощальной беседе благословение и мирно отошел к Богу в 596 году, потрудившись в подвиге столпничества 68 лет.

Как при жизни, так и после кончины преподобный совершал чудеса, исцеляя слепых, хромых и прокаженных, многих спасал от зверей, изгонял бесов и воскрешал мертвых.