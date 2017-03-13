Церковь чтит память преподобного Василия исповедника

13 марта. ПРАВМИР. Преподобный Василий исповедник был иноком и пострадал в царствование иконоборца Льва Исавра (717–741).

Когда началось гонение на почитателей святых икон, святой Василий вместе со своим сподвижником преподобным Прокопием (память 27 февраля) был предан многим истязаниям и заключен в темницу, где оба мученика томились долгое время, до самой смерти нечестивого императора.

Когда святых исповедников Василия и Прокопия освободили вместе с другими почитателями святых икон, они продолжили свой иноческий подвиг, наставляя многих в православной вере и добродетельной жизни.

В 750 году преподобный Василий мирно скончался.