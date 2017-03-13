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Церковь чтит память преподобного Василия исповедника

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13 марта. ПРАВМИР. Преподобный Василий исповедник был иноком и пострадал в царствование иконоборца Льва Исавра (717–741).
Церковь чтит память преподобного Василия исповедника

Когда началось гонение на почитателей святых икон, святой Василий вместе со своим сподвижником преподобным Прокопием (память 27 февраля) был предан многим истязаниям и заключен в темницу, где оба мученика томились долгое время, до самой смерти нечестивого императора.

Когда святых исповедников Василия и Прокопия освободили вместе с другими почитателями святых икон, они продолжили свой иноческий подвиг, наставляя многих в православной вере и добродетельной жизни.

В 750 году преподобный Василий мирно скончался.

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