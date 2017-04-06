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Церковь чтит память Преподобного Захарии Постника, Печерского

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6 апреля. ПРАВМИР. Преподобный Захария Постник, Печерский подвизался в Дальних пещерах в ХIII-ХIV веках.
Церковь чтит память Преподобного Захарии Постника, Печерского

Строгость поста его доходила до того, что он не ел ничего печеного или вареного, а питался лишь зелием (травами) и то один раз в день по захождении солнца. От одного имени преподобного Захарии трепетали бесы. Часто преподобный видел Ангелов, с которыми и сподобился жизни на Небе.

Отождествление преподобного Захарии Постника, Печерского с сыном киевского жителя Иоанна — Захарием, отдавшим все свое наследство на украшение Печерского храма и постригшемся в обители, необоснованно. Иоанн перед смертью передал имущество на сохранение своему другу Сергию.

Это было при игумене преподобном Никоне († 1088, память 23 марта), Захарии в то время было 5 лет. В 15 лет, то есть не позднее 1098 года, он потребовал свое имущество у Сергия, чтобы передать его в монастырь. Таким образом, преподобный Захария Постник, Печерский жил приблизительно на 200 лет позднее.

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