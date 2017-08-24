О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

Церковь чтит память преподобномучеников Феодора и Василия Печерских

|
24 августа. ПРАВМИР. Преподобномученики Феодор и Василий Печерские подвизались в ХI веке в Ближних пещерах Киева.
Церковь чтит память преподобномучеников Феодора и Василия Печерских

Святой Феодор роздал свое богатство нищим, удалился в монастырь и поселился в варяжской пещере, соседней с пещерами преподобного Феодосия. Много лет пробыл он тут в строгом воздержании.

Когда враг посеял в нем скорбь о розданном имении, святой Василий утешал его: «Прошу тебя, брат Феодор, не теряй награды; если хочешь имения, возьми все, что есть у меня».

Преподобный Феодор раскаялся и сердечно полюбил преподобного Василия, вместе с которым жил в келлии. Однажды преподобный Василий в течение трех месяцев нес послушание вне монастыря. Бес, приняв его облик, явился к преподобному Феодору и указал сокровища, когда-то сокрытые в пещере разбойниками. Инок хотел уже выйти из монастыря, чтобы купить имение и жить в миру.

Но когда вернулся преподобный Василий, бесовский обман раскрылся. С тех пор преподобный Феодор стал внимательнее к себе. Чтобы в праздности не увлекаться помыслами, он поставил у себя жернов и по ночам перемалывал зерно. Так долгими и усердными подвигами он освободился от страсти сребролюбия.

До князя Мстислава Святополковича дошел слух, что инок Феодор нашел много сокровищ в пещере. Он вызвал к себе преподобного и велел указать место, где спрятаны ценности. Святой Феодор ответил князю, что и в самом деле он видел в пещере много золота и сосудов, но от соблазна он вместе с иноком Василием зарыл их, а Бог отнял у него память, где оно сокрыто. Не поверив святому, князь приказал замучить его до смерти.

Святого Феодора избили так, что вся власяница его была смочена в крови, затем его повесили вниз головой, разложив под ним костер. В пьяном состоянии князь повелел истязать и святого Василия, а затем сам убил его стрелой.

Умирая, преподобномученик Василий бросил стрелу к ногам князя Мстислава и предсказал, что скоро он сам будет смертельно уязвлен ею. Пророчество исполнилось: 15 июля 1099 года на стене Владимирской крепости князь Мстислав во время междоусобной войны с Давидом Игоревичем был неожиданно сквозь отверстие доски поражен стрелой в грудь и в следующую ночь скончался. Узнав свою стрелу, князь сказал: «Умираю за преподобномучеников Василия и Феодора».

Теги:
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Похожие статьи
23 августа в России отмечается День милосердия и благотворительности
23 августа в России отмечается День милосердия и благотворительности
Новостная служба "Православие и мир"

Эта дата связана с именем святой Иулиании Лазаревской (Муромской)

Церковь чтит память мученика архидиакона Лаврентия
Церковь чтит память мученика архидиакона Лаврентия
Новостная служба "Православие и мир"

Святого Лаврентия положили на железную решетку, под которую подложили горячие угли, а слуги рогатинами прижимали к…

Церковь чтит память святого апостола Матфия
Церковь чтит память святого апостола Матфия
Новостная служба "Православие и мир"

По Вознесении Спасителя апостол Матфий был избран по жребию в число 12 апостолов вместо отпадшего Иуды…

Благотворительный фонд
Щетинина Юлия: прямой позвоночник позволит дышать полной грудью
Щетинина Юлия: прямой позвоночник позволит дышать полной грудью
46% собрано / 784697 руб. осталось
Сережа Хохлов: Шаг из коляски
Сережа Хохлов: Шаг из коляски
60% собрано / 42437 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Путин: мы ценим доверительный диалог между Ватиканом и Россией
Новостная служба "Православие и мир"

Президент России отметил, что последовательно реализуются договоренности, достигнутые на его встрече с папой Римским Франциском

"
Дело против матери девочки из тайги, искавшей помощь для бабушки, будет прекращено
Новостная служба "Православие и мир"

В марте 2017 года 5-летняя девочка прошла 4 км по тайге до дома ближайших соседей, чтобы сообщить об…

"
Уголовное дело о халатности возбуждено после пожара в Ростове-на-Дону
Новостная служба "Православие и мир"

Пострадавшими в результате пожара признаны 602 человека

Все статьи автора
Статьи Дня
Архиепископ Иона: Священник – не вестник смерти
Архиепископ Иона (Черепанов)

Когда родственники тянут до последнего, а потом уже поздно

Если вы не готовы отказаться от цветов на 1 сентября
Евгений Глаголев

Директор фонда «Православие и мир» Евгений Глаголев о том, как не надо…

Почему я должен слушать Церковь?
Сергей Худиев

Ведь среди священников и епископов могут оказаться недостойные люди

самое читаемое

Вырос и лежит на диванe17,262

Людмила Петрановская: Дети тысячелетиями вырастали без всяких детских садов14,587

Врач может зайти в роддом и выйти через пять дней9,560

Похожих депрессий не бывает7,562

Игумен Зосима (Балин): С чемоданчиками из кожзаменителя мы поехали в Лавру5,360

Трехлетний ребенок, которого искали волонтеры в Нижегородской области, попал под поезд4,981

Стать Биллом Гейтсом легко4,838

Патриарх обеспокоен ходом дел на Соловецком архипелаге4,763

Архиепископ Иона: Священник – не вестник смерти4,039

Почему я должен слушать Церковь?3,739

лучшие авторы

Новостная служба28,887

Оксана Головко23,082

Людмила Петрановская14,587

Ксения Кнорре Дмитриева9,560

Дарья Рощеня7,925

Елена Кучеренко5,354

Сергей Худиев3,739

Архиепископ Иона (Черепанов)2,604

Анна Маленко2,548

Епископ Иона (Черепанов)1,435

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть