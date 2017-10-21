О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

Церковь чтит память преподобной Пелагии Антиохийской

|
21 октября. ПРАВМИР. Преподобная Пелагия родилась в Антиохии сирийской и до своего обращения ко Христу была легкомысленной и распущенной девицей.
Церковь чтит память преподобной Пелагии Антиохийской

Имея очень привлекательную наружность, она украшала себя роскошными одеждами, золотом и драгоценными камнями, за что поклонники называли ее Маргаритой, то есть «жемчужиной».

Однажды в Антиохию съехались на собор епископы соседних епархий. Среди них находился Нонн, епископ Илиопольский, известный своей мудростью и праведной жизнью.

Во время перерыва епископы вышли из храма, где они заседали, и вдруг перед ними появилась шумная толпа юношей. Среди них особенно выделялась своей красотой одна девица — с обнаженными плечами и нескромно одетая. Это была Пелагия. Она громко шутила и смеялась, а поклонники вились вокруг нее.

Смущенные епископы потупили свои взоры, а святой Нонн, напротив, стал пристально рассматривать Пелагию. Когда шумная толпа удалилась, Нон спросил епископов: «Разве не понравилась вам красота этой женщины и ее наряд?». Они молчали.

Тогда Нонн продолжал: «А я многому научился от нее. Она поставила своей целью нравиться людям и, как вы думаете сколько часов употребила она на украшение себя, на заботу, чтобы показаться красивее других женщин в глазах своих почитателей! На страшном суде ею осудит нас Господь, потому что мы, имея на Небе бессмертного Жениха, пренебрегаем состоянием своей души. С чем мы предстанем перед Ним?»

Придя в гостиницу, святой Нонн стал усердно молиться о спасении Пелагии. В следующее воскресение, когда Нонн совершал Божественную литургию, Пелагия, влекомая таинственной силой, впервые пришла в храм. Богослужение и проповедь святого Иоанна о Страшном суде так потрясли ее, что она пришла в ужас от своей грешной жизни.

Придя к Нонну, она изъявила желание креститься, но не была уверена, помилует ли ее Господь: «Грехи мои многочисленнее песка морского, и не достанет воды в море, чтобы омыть мои скверные дела». Добрый пастырь утешил ее надеждой на милосердие Божие и крестил ее.

Став христианкой, Пелагия собрала свое имущество и принесла Нонну. Нонн же велел раздать его нищим, говоря: «Пусть будет умно потрачено худо собранное». Несколько дней спустя, Пелагия, переодевшись в мужскую одежду, удалилась из города. Пошла она в Иерусалим и здесь приняла монашеский постриг. Ее приняли за юношу.

Устроив себе келью на Елеонской горе, она затворилась в ней и стала вести суровую монашескую жизнь в покаянии, посте и молитве. Жители окрестных мест считали ее за инока Пелагия, евнуха. После нескольких лет, достигнув высоких духовных дарований, инок Пелагий скончался приблизительно в 457 году. При погребении обнаружилось, что почивший инок — женщина.

Теги:
,
Подписаться на рассылку
Помочь Правмиру

Поскольку вы здесь…

… у нас есть небольшая просьба. Все больше людей читают портал "Православие и мир", но средств для работы редакции очень мало. В отличие от многих СМИ, мы не делаем платную подписку. Мы убеждены в том, что проповедовать Христа за деньги нельзя.

Но. Правмир это ежедневные статьи, собственная новостная служба, это еженедельная стенгазета для храмов, это лекторий, собственные фото и видео, это редакторы, корректоры, хостинг и серверы, это ЧЕТЫРЕ издания Pravmir.ru, Neinvalid.ru, Matrony.ru, Pravmir.com. Так что вы можете понять, почему мы просим вашей помощи.

Например, 50 рублей в месяц – это много или мало? Чашка кофе? Для семейного бюджета – немного. Для Правмира – много.

Если каждый, кто читает Правмир, подпишется на 50 руб. в месяц, то сделает огромный вклад в возможность о семье и обществе.

Внести свой вклад

Похожие статьи
Православная Церковь чтит память апостола Фомы
Православная Церковь чтит память апостола Фомы
Новостная служба "Православие и мир"

Святой апостол Фома был родом из галилейского города Пансады и занимался рыболовством

Церковь чтит память всероссийских святителей – митрополитов Московских и всея России чудотворцев
Церковь чтит память всероссийских святителей – митрополитов Московских и всея России чудотворцев
Новостная служба "Православие и мир"

Празднуя память святителей в один день, Церковь воздает каждому из них равную честь, как небесным покровителям…

Церковь чтит память священномучеников Дионисия Ареопагита, пресвитера Рустика и диакона Елевферия
Церковь чтит память священномучеников Дионисия Ареопагита, пресвитера Рустика и диакона Елевферия
Новостная служба "Православие и мир"

Они были убиты в Галлийской Лютеции (древнее название Парижа) в 96 году, во время гонений при…

Благотворительный фонд
Литвинов Ваня: Продолжить бороться!
Литвинов Ваня: Продолжить бороться!
4% собрано / 1003200 руб. осталось
Федотова Кристина: спасти Снегурочку
Федотова Кристина: спасти Снегурочку
36% собрано / 117151 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Президиум ВАК рекомендовал сохранить Владимиру Мединскому ученую степень
Новостная служба "Православие и мир"

Минобрнауки окончательно решит вопрос о научной степени министра через две недели

"
Лекция историка Алексея Беглова о Церкви в 1917 году пройдет в ПСТГУ
Новостная служба "Православие и мир"

Лекция пройдет в рамках лектория к 100-летию Священного Собора 1917-1918 гг

"
Фигурантки дела об истязании сирот в Мосейцево подали апелляцию на обвинительный приговор
Новостная служба "Православие и мир"

Ни одна из подсудимых вину не признала, заявив, что дело сфабриковано

Все статьи автора
Статьи Дня
Над ней смеялись, а в портфель кидали мусор
Марина Солотова

А где новое кино, способное перевернуть мир детей?

Подростки пожалели бездомного и стали известны всему миру
Анна Резникова

Подборка добрых новостей от «Правмира»

Лиза Олескина: Бабушка хрипит, явно уходит, и все вокруг разбегаются
Лиза Олескина

Пока умирающих стариков держат за руку сектанты, а не православные

самое читаемое

“Когда меня забрали в СИЗО, дочке было два года”20,427

Над ней смеялись, а в портфель кидали мусор16,521

Лиза Олескина: Бабушка хрипит, явно уходит, и все вокруг разбегаются11,117

Игумен Петр (Мещеринов): Противоядие от расцерковления9,900

Настоятельница Творожковского Свято-Троицкого монастыря погибла в ДТП9,512

Если ребенок умер в родах – это не значит, что его не было6,617

Лингвист Алексей Шмелев: Возможность сказать “нет” – важная составляющая свободы6,374

А вы могли бы стать одноклассником Пушкина?4,667

В Минздраве разъяснили новые правила отпуска лекарств по рецептам4,649

Подростки пожалели бездомного и стали известны всему миру3,871

лучшие авторы

Оксана Головко27,868

Новостная служба25,642

Марина Солотова16,521

Лиза Олескина11,117

Игумен Петр (Мещеринов)10,040

Наталия Демина6,374

Ксения Туркова4,667

Анна Резникова3,871

Протоиерей Александр Ильяшенко3,224

Дарья Рощеня1,698

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий Словарь Правмира
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Контакты
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
(!) Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Наверх
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить