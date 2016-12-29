Церковь чтит память преподобной Софии Суздальской

29 декабря, ПРАВМИР. Преподобная София, в миру Соломония, великая княгиня, была дочерью боярина Юрия Константиновича Сабурова.

В 1505 году на Соломонию пал выбор наследника престола, будущего великого князя Василия Иоанновича. Брак их не был счастливым, так как Соломония оказалась бесплодной. Чтобы иметь наследника, великий князь Василий Иоаннович решил жениться вторично (на Елене Глинской) и 25 ноября 1525 г. велел постричь Соломонию в монахини.

Насильно постриженная с именем София, Соломония была сослана под стражу в Суздальский Покровский монастырь, где подвигами изгнала из сердца мирские помыслы и всецело посвятила себя Богу. Князь Курбский называет блаженную княгиню «преподобною мученицею». В рукописных святцах она именуется как «Святая праведная княгиня София инокиния, яже бысть в Покровском монастыре девиче, чудотворница». При царе Феодоре Иоанновиче ее чтили как святую. Царица Ирина Феодоровна посылала в Суздаль «на великую княгиню Соломониду, а во иноцех Софию, бархатный покров с изображением Спасителя и святых». Патриарх Иосиф писал к Суздальскому архиепископу Серапиону о пении над Софией панихид и молебнов.

Преподобная София преставилась к Богу в 1542 году и была похоронена в Суздальском Покровском монастыре. В описании Суздаля ключарь Анания приводит несколько случаев чудесных исцелений при гробнице преподобной Софии.

Так, в 1598 году у ее гробницы прозрела княжна Анна Нечтева, шесть лет страдавшая слепотою. В 1609 году, во время нашествия поляков на Россию, преподобная София спасла Суздаль от разорения. Она явилась в грозном виде предводителю военного отряда поляков Лисовско­му. От страха у него парализовало руку, и он дал клятву оставить в покое город и мо­настырь. Много и других чудес совершилось по молитвам преподобной Софии.