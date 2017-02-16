О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

Церковь чтит память Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы

|
16 февраля. ПРАВМИР. Праведный Симеон Богоприимец был, по свидетельству святого евангелиста Луки одним из избранников Божиих, ожидавших утешения Израилева, и Дух Святой пребывал на нем (Лк. 2, 25). Ему было возвещено от Бога, что он не умрет до того времени, пока в мир не придет обещанный Мессия - Христос Господь.
Церковь чтит память Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы

Древние историки сообщают, что египетский царь Птоломей II Филадельф (285 — 247 до Рождества Христова) пожелал пополнить свою знаменитую александрийскую библиотеку текстами Священных книг. Он пригласил из Иерусалима книжников. Синедрион послал своих мудрецов. Среди 72 ученых прибывших в Александрию для перевода Священного Писания на греческий язык, был приглашен и праведный Симеон. (Работа была выполнена и получила название «Перевод 72-х толковников». Именно с него в дальнейшем Ветхий Завет был переведен на славянский язык для Болгарской, Сербской и Русской Православных Церквей.)

Праведный Симеон переводил книгу пророка Исаии. Прочтя в подлиннике слова «Се, Дева во чреве приимет и родит Сына» (Ис. 7, 14), он решил, что слово «Дева» здесь употреблено ошибочно, вместо слова «Жена», и хотел исправить текст. В этот момент ему явился Ангел и удержал его руку, говоря: «Имей веру написанным словам, ты сам убедишься, что они исполнятся, ибо не вкусишь смерти, доколе не увидишь Христа Господа, Который родится от Чистой и Пренепорочной Девы».

С того дня праведный Симеон стал ожидать пришествия Обетованного Мессии.

И вот однажды праведный Симеон, ведомый Духом Божиим, пришел в Иерусалимский храм. Это было в тот самый день (сороковой по Рождестве Христовом), когда Пречистая Дева Мария и Ее Обручник Иосиф пришли туда, чтобы совершить обряд, положенный по иудейскому закону, — представить пред Господом своего Божественного Первенца и принести положенную жертву.

Как только праведный Симеон увидел пришедших. Дух Святой открыл ему, что Богомладенец, Которого держала Пречистая Дева Мария, и есть ожидаемый Мессия, Спаситель мира. Старец принял на свои руки Младенца Христа и произнес свои пророческие слова: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех людей. Свет к просвещению язычников и славу людей Твоих Израиля».

Он благословил Пречистую Деву и праведного Иосифа и, обращаясь к Богородице, сказал: «Се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, — И Тебе Самой оружие пройдет душу, — да откроются помышления многих сердец» (Лк. 2, 22 — 35).

Далее святой евангелист повествует: «Тут была также Анна Пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего семь лет, вдова лет восьмидесяти четырех, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и пророчествовала о Нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме» (Лк. 2, 36 — 38).

О святом и праведном Симеоне Богоприимце известно, что он скончался, прожив 360 лет. В VI веке святые мощи его были перенесены в Константинополь. В 1200 году его гроб видел русский паломник святитель Антоний, будущий архиепископ Новгородский (1212 — 1220; + 1232; память 8 октября).

Теги:
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.
Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Церковь празднует Сретение Господне
Церковь празднует Сретение Господне
Новостная служба "Православие и мир"

В этот день Пресвятая Богородица принесла Младенца Иисуса в иерусалимский храм, чтобы посвятить Его Богу

Православные чтут память святого мученика Трифона
Православные чтут память святого мученика Трифона
Новостная служба "Православие и мир"

С юных лет Господь даровал ему силу изгнания бесов и исцеления различных болезней

Церковь чтит память святителя Никиты Новгородского
Церковь чтит память святителя Никиты Новгородского
Новостная служба "Православие и мир"

Милосердный Господь, по молитвам святых старцев, возвел его из глубины падения на высокую степень духовного совершенства

Благотворительный фонд
Спасти сердце Владимира Якурина
Спасти сердце Владимира Якурина
36% собрано / 193916 руб. осталось
Юлия Доронова: нужны лекарства и протез руки
Юлия Доронова: нужны лекарства и протез руки
93% собрано / 29880 руб. осталось
Проект "Правмира"
Мифы о православии
Мифы о православии
Подробнее
Другие статьи автора
"
Милонов извинился за свои слова
Новостная служба "Православие и мир"

Депутат Госдумы ранее заявил, что предки Бориса Вишневского и Максима Резника «варили христиан в котлах»

"
Вологодская епархия получила в собственность храм, в котором покоятся мощи Кирилла Белозерского
Новостная служба "Православие и мир"

Храм преподобного Кирилла Белозерского и братский корпус Кирилло-Белозерского монастыря перешли в собственность Церкви

"
Кириенко пожертвовал полученный в Росатоме бонус фонду по борьбе с раком
Новостная служба "Православие и мир"

Политик выразил уверенность, что фонду в течение 5-7 лет удастся собрать целевой капитал 4 миллиарда рублей

Все статьи автора
Статьи Дня
Когда благодаря вашему ребенку люди перестают плакать
Ксения Кнорре Дмитриева

Дети реже переводят бабушек через дорогу, но еще не все потеряно

«Господь спасет еще дорогую Родину…»
Редакция портала "Православие и мир"

Письма царицы Александры Федоровны из заточения в Царском Селе. Март – август…

«Хотелось бы больше сочувствия друг к другу»
Анна Данилова

Священник из Испании о самом важном в ушедшем году

самое читаемое

Протоиерей Константин Островский: Иногда старость превращается в кошмар12,086

Архимандрит Савва (Мажуко): Монахи тоже ставят друг другу фингалы11,711

Я умирал четыре раза. История человека, который 30 лет борется с раком10,437

Поместить святого Валентина в церковный календарь10,394

Церковь празднует Сретение Господне8,412

Мы встречаемся с Ним случайно7,309

“Когда я спрашивала, где папа, у мамы делалось такое лицо…”7,189

Отец старшина и встреча у колодца5,287

Опубликовано видео спасения девушки, бросившейся под поезд в московском метро4,269

Суд прекратил производство по иску семьи Дель4,253

лучшие авторы

Новостная служба57,016

Анна Бессарабова28,976

Протоиерей Александр Степанов12,908

Оксана Головко12,651

Валерия Михайлова12,389

Дмитрий Емец11,897

Священник Евгений Дорофеев10,394

Протоиерей Игорь Прекуп7,309

Екатерина Бурмистрова7,189

Протоиерей Александр Авдюгин5,287

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Подписка на рассылку
Почта Pravmail
О проекте
Помочь порталу
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса Фонд Возращение Каталог Православное Христианство.Ру
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть