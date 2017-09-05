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Церковь чтит память священномученика Иринея

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5 сентября. ПРАВМИР. Священномученик Ириней, епископ Лионский, родился в 130 году в городе Смирне. Там он получил блестящее образование, изучив поэзию, философию, риторику и все остальные науки, которые считались необходимыми для светского юноши.
Церковь чтит память священномученика Иринея

Его наставником в истинах христианского учения был ученик апостола Иоанна Богослова – святитель Поликарп Смирнский. Он же крестил юношу, рукоположил его впоследствии во пресвитера и послал в галльский город Лугдун (ныне Лион во Франции) к престарелому епископу Пофину. Вскоре святому Иринею было дано ответственное поручение: доставить святому Папе Римскому Елевферию письмо исповедников. Во время его отсутствия были брошены в тюрьмы все видные христиане.

В 178 году, спустя год после мученической кончины епископа Пофина, святитель Ириней был избран епископом города Лугдуна.

«В короткое время, – писал о нем святитель Григорий Турский, – он своей проповедью преобразовал весь Лугдун в город христианский!»

Когда утихли гонения на христиан, святитель изложил православное вероучение в одном из основных своих творений под названием: «Обличение и опровержение лжеименного знания», или сокращенно: «Пять книг против ересей».

В то время возник ряд религиозно-философских гностических учений. Гностики (от греческого слова «гнозис» – «знание») учили, что Бог не может воплотиться, так как материя несовершенна и является носительницей зла. Сын Божий – лишь истечение (эманация) Божества. Вместе с Ним из Божества исходит иерархический ряд сил (эонов), совокупность которых составляет «плирому», т.е. «полноту». Мир сотворен не самим Богом, а эонами или «демиургом», который ниже «плиромы».

В опровержение этой ереси Валентина святитель Ириней развил Православное учение о спасении. «Слово Божие, Иисус Христос, Господь наш, по неизреченной благости Своей сделался тем, что и мы, дабы нас сделать тем, что есть Он.., – учил святитель Ириней, – Иисус Христос Сын Божий по превосходной любви к Своему созданию снизошел до рождения от Девы, через Себя Самого соединяя человека с Богом». Через Боговоплощение творение становится сообразным и сотелесным Сыну Божию. Спасение состоит в обожении человека.

В опровержение учения другого еретика, Маркиона, отрицавшего Божественность Ветхого Завета, святитель развил учение о Едином Источнике Ветхого и Нового Заветов: «Один и тот же Дух Божий, Который через пророков возвещал, каково имело быть пришествие Господа, – писал святитель. – Он же через апостолов проповедовал, что пришла полнота времен усыновления и приблизилось Царство Небесное».

Истинность церковного учения святитель Ириней обосновал преемственностью епископата, а также тем, что Церковь древнее всех еретиков. «Всякий, кто желает знать истину, должен обратиться к Церкви, потому что апостолы только ей одной сообщили Божественную Истину. Она есть дверь к жизни».

Благотворное влияние оказал святитель Ириней в споре о праздновании Пасхи. В Малоазийской Церкви сохранялась традиция праздновать Святую Пасху 14 нисана, независимо от того, в какой день это придется. Святой Папа Виктор (190-202) властно требовал единообразия, и его резкие требования могли вызвать раскол. От имени галльских христиан святитель Ириней писал Папе, что нельзя допускать раскол из-за традиций, прежде всего необходимо дорожить церковным миром.

В царствование императора Севера (193-211) святитель Ириней был усечен мечом за исповедание веры в 202 году.

Апостол Евангелист Иоанн Богослов, святитель Поликарп Смирнский и святитель Ириней Лионский – вот три звена в неразрывной цепи благодатного преемства, которое идет от Самого Пастыреначальника Господа Иисуса Христа.

В глубокой старости святитель Ириней писал своему другу Флорину: «Я был отроком, когда видел тебя (Флорина) у Поликарпа. Я помню, что тогда происходило более, нежели, что ныне происходит. И я теперь могу описать тебе места, где обыкновенно сидел и беседовал блаженный Поликарп. Могу описать образ жизни его, вид тела и наставления, которые говорил он народу. Близкое обращение, какое, как говорил он, имел с Иоанном и с прочими, видевшими Господа, и все, что вспомнил он о сих словах, что слышал от них о Господе… Я слушал это тогда, по милости Божией, с ревностью и писал не на бумаге, а на сердце».

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