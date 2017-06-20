Церковь чтит память священномученика Маркелла

20 июня. ПРАВМИР. Священномученик Маркелл, папа Римский, и святые мученики Сисиний и Кириак диаконы, Смарагд, Ларгий, Апрониан, Сатурнин, Папий и Мавр воины, Крискентиан и святые мученицы Прискилла, Лукина и царевна Артемия пострадали в Риме во время гонений Диоклитиана и Максимиана (284-305) и их преемников – Галерия (305-311) и Максентия (305-312).

Император Максимиан, управлявший западной частью Римской империи, лишил всех христиан воинских званий и послал на каторжные работы. Один богатый христианин, Фрасон, стал посылать узникам через христиан Сисиния, Кириака, Смарагда и Ларгия пищу и одежду. Святой папа Маркелл благодарил Фрасона за благотворение, а Сисиния и Кириака посвятил во диаконы.

Вскоре при оказании помощи узникам Сисиний и Кириак были схвачены и посланы на работы. Они выполняли не только свою норму, но работали и за престарелого узника Сатурнина, за что Максимиан предал Сисиния на мучения правителю области Лаодикию. Святого заключили в тюрьму.

Начальник тюрьмы Апрониан вызвал святого Сисиния для допроса, но, увидев, что его лицо сияет Небесным светом, уверовал во Христа и крестился, а затем вместе с Сисинием, придя к святому папе Маркеллу, принял Миропомазание. Совершив литургию, святой Маркелл причастил их Святых Таин. В тот же день, 7 июня, святые Сисиний и Сатурнин в сопровождении Апрониана предстали перед Лаодикием. Святой Апрониан исповедал, что он христианин, и был обезглавлен, а святые Сисиний и Сатурнин брошены в тюрьму. Затем Лаодикий приказал привести их в языческий храм и принести жертвы.

Святой Сатурнин сказал: «Да обратит Господь в прах идолов языческих!» В то же мгновение треножники, на которых курился фимиам перед идолами, расплавились. При виде этого чуда воины Папий и Мавр исповедали Христа. После продолжительных истязаний Сисиний и Сатурнин были обезглавлены, а Папий и Мавр заключены в темницу, где молились о просвещении их святым Крещением. Господь помог им осуществить это спасительное желание. Выйдя незамеченными из тюрьмы, они приняли от святого Маркелла Крещение и вернулись в темницу.

На суде они вновь исповедали себя христианами и скончались от ужасных пыток. Их честные тела были погребены пресвитером Иоанном и Фрасоном.

Святых Кириака, Смарагда, Ларгия и других узников-христиан продолжали изнурять на работах.

Царевна Артемия, младшая дочь Диоклитиана, страдала беснованием. Узнав о том, что святой узник Кириак исцеляет недуги и изгоняет бесов, император призвал его к больной. Изгнав беса, святой Кириак окрестил царевну. В награду за излечение дочери император освободил Кириака, Смарагда и Ларгия.

Вскоре император отправил святого Кириака в Персию, чтобы он исцелил дочь персидского царя. По возвращении в Рим святой Кириак был схвачен по приказанию императора Галерия, зятя отрекшегося от власти Диоклитиана. Галерий был очень рассержен на своего предшественника за обращение в христианство царевны Артемии. Он приказал на позор и посмешище толпы водить за своей колесницей обнаженного, закованного в цепи святого Кириака.

Папа Маркелл всенародно обличил императора в жестокости против неповинных христиан. Император приказал бить святого папу палками и сделать святителя Христова скотником. Святые Кириак, Смарагд и Ларгий и еще один узник, Крискентиан, скончались от истязаний. В то же время были казнены и находившиеся в темнице со святым Кириаком царевна Артемия и еще 21 узник.

Святой папа Маркелл был тайно освобожден римскими клириками. Выкопав тела святых мучеников Кириака, Смарагда и Ларгия, он похоронил их в имении двух христианок Прискиллы и Лукины в окрестностях Рима, превратив дом Лукины в церковь.

Занявший престол императора Максентий приказал разорить церковь и превратить в скотный двор, а святого папу приговорил пожизненно ходить за скотом. Измученный голодом и холодом, изнуренный зловонием, святой папа Маркелл заболел и скончался в 310 году.

Святые жены Прискилла и Лукина с бесчестием были изгнаны из Рима, а их имения разграблены.