30 августа. ПРАВМИР. Церковь чтит память священномученика Мирона Кизического

Святой мученик Мирон был пресвитером в Ахаии (Греция), жил в III веке. Пострадал в 250 году при императоре Декии (249–251). Пресвитер был кротким и милостивым к людям, но вместе и мужественным в защите своих чад

Однажды, в праздник Рождества Христова, он совершал Богослужение. В храм вошел местный правитель Антипатр с воинами, чтобы схватить молящихся и повести их на мучения. Видя это, святой Мирон стал горячо заступаться за паству, обличая правителя в жестокости. Святой был предан истязаниям. Его повесили и строгали тело железными гребнями. Затем пресвитера бросили в раскаленную печь, но Господь сохранил мученика, в то время как близ стоящие, до 150 человек, были опалены вырвавшимся из печи огнем. Тогда правитель стал принуждать мученика поклониться идолам.

Получив от святого Мирона твердый отказ, Антипатр приказал резать ремни из его кожи. Святой Мирон взял один из ремней и бросил его в лицо мучителю. Придя в ярость, Антипатр велел строгать святого Мирона железом по ободранному телу, а потом отдал мученика на съедение зверям. Но звери его не тронули. Чувствуя себя побежденным, Антипатр в бессильной ярости покончил самоубийством. Святого Мирона отвели в г. Кизик, где ему отсекли голову мечом († 250).