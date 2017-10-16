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Церковь чтит память священномучеников Дионисия Ареопагита, пресвитера Рустика и диакона Елевферия

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16 октября. ПРАВМИР. Православная Церковь отмечает память священномучеников Дионисия Ареопагита, пресвитера Рустика и диакона Елевферия.
Церковь чтит память священномучеников Дионисия Ареопагита, пресвитера Рустика и диакона Елевферия

Священномученики Дионисий Ареопагит, епископ Афинский, пресвитер Рустик и диакон Елевферий были убиты в Галлийской Лютеции (древнее название Парижа) в 96 году, во время гонений при императоре Домициане.

Святой Дионисий жил в городе Афины. Там же воспитывался и получил классическое эллинское образование. Затем отправился в Египет, где в городе Илиополе изучал астрономию. Вместе с другом Аполлофоном он был свидетелем солнечного затмения в момент распятия на Кресте Господа Иисуса Христа. «Это или Бог, Создатель всего мира, страждет, или этот мир видимый кончается», — сказал тогда Дионисий. В Афинах, куда он возвратился из Египта, его избрали членом ареопага (верховного афинского суда).

Когда святой апостол Павел проповедовал в афинском ареопаге, Дионисий принял это спасительное благовестие и стал христианином. В течение трех лет Дионисий был сподвижником святого апостола Павла в проповеди Слова Божия. Впоследствии апостол Павел поставил его епископом города Афин. В 57 году святой Дионисий присутствовал при погребении Пресвятой Богородицы.

После кончины апостола Павла, желая продолжить его дело, святитель Дионисий отправился с проповедью в западные страны, сопровождаемый пресвитером Рустиком и диаконом Елевферием. Многих он обратил ко Христу в Риме, а затем в Германии, Испании. В Галлии, во время преследования христиан языческими властями, все три исповедника были схвачены и ввергнуты в темницу. Ночью святой Дионисий совершил Божественную литургию в сослужении Ангелов Божиих. Наутро мученики были обезглавлены. Святой Дионисий взял свою главу, прошествовал с ней до храма и только там пал мертвый. Благочестивая женщина Катулла погребла останки мученика.

Большое значение для Православной Церкви имеют творения святого Дионисия Ареопагита. До нашего времени из них сохранились четыре книги: «О Небесной иерархии», «О церковной иерархии», «О Именах Божиих», «О мистическом богословии», а также десять посланий к разным лицам.

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