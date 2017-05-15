Церковь чтит память святителя Афанасия, столпа Православия

15 мая. ПРАВМИР. Святитель Афанасий, архиепископ Александрийский, великий отец Церкви и столп Православия, родился около 297 года в городе Александрии в семье благочестивых христиан.

Он получил хорошее светское образование, но еще более глубокие познания приобрел прилежным изучением Священного Писания.

С отроческих лет будущий великий святитель Афанасий стал известен Александрийскому Патриарху, святому Александру (память 29 мая) при следующих обстоятельствах. Однажды группа детей, среди которых находился и отрок Афанасий, играла на берегу моря. Дети-христиане решили крестить своих сверстников-язычников. Отрок Афанасий, которого дети избрали «епископом», совершал крещение, в точности повторяя слова, слышанные им в церкви при этом таинстве. Все это наблюдал из окна Патриарх Александр.

Потом он велел привести к себе детей и их родителей, долго беседовал с ними и, удостоверившись, что крещение, совершенное детьми в игре, было во всем согласно с церковным уставом, признал крещение действительным и дополнил его миропомазанием. С этого времени Патриарх наблюдал за духовным воспитанием юного Афанасия и со временем присоединил его к клиру, сначала чтецом, а затем посвятил в сан диакона. В этом сане святой Афанасий сопровождал Патриарха Александра в 325 году на I Вселенский Собор в Никее.

На Соборе святой Афанасий выступал с опровержением ереси Ария. Эта речь была одобрена православными отцами Собора, а ариане – явные и скрытые – возненавидели Афанасия и на протяжении всей его жизни подвергали гонениям.

После смерти святого Патриарха Александра, святой Афанасий был единодушно избран его преемником на Александрийскую кафедру. Он долго отказывался, считая себя недостойным, но по настоянию всего православного населения должен был согласиться, и в возрасте 28 лет был рукоположен в сан епископа и поставлен во главе Александрийской Церкви.

47 лет святитель Афанасий управлял Церковью, испытав за этот период много гонений и скорбей от своих противников. Несколько раз он изгонялся из Александрии и скрывался от ариан в пустынных местах, так как они многократно покушались убить Святителя. Святитель Афанасий провел в изгнаниях более 20 лет, то возвращаясь к своей пастве, то вновь подвергаясь ссылке. Был момент, когда он оставался единственным православным епископом, все же другие епископы уклонились в ересь.

На лжесоборах епископов-ариан он был провозглашен лишенным епископского сана. Несмотря на многолетние гонения, Святитель продолжал твердо отстаивать чистоту православной веры и неустанно писал послания и трактаты против арианской ереси.

Когда же Юлиан Отступник (361-363) начал гонение на христиан, то его гнев в первую очередь обрушился на святителя Афанасия, который почитался великим столпом Православия. Юлиан намеревался убить Святителя, чтобы нанести сокрушительный удар христианству, но вскоре сам бесславно погиб. Смертельно раненный стрелой во время сражения, он с отчаянием воскликнул: «Ты победил, Галилеянин». После смерти Юлиана святитель Афанасий управлял Александрийской Церковью семь лет и скончался в 373 году, в возрасте 76-ти лет.

Сохранились многочисленные творения святителя Афанасия: четыре «Слова», направленные против ереси ариан, а также письмо к Епиктету, епископу Коринфской Церкви, о Божественной и человеческой природе в Иисусе Христе, 4 письма к епископу Серапиону Тмуитскому о Божественности Святого Духа и равенстве Его с Отцом и Сыном – против ереси Македония.

Сохранились также и другие сочинения апологетического характера в защиту Православия, в том числе письмо к императору Констанцию. Известны комментарии святителя Афанасия к Священному Писанию, книги нравоучительного характера и подробное жизнеописание преподобного Антония Великого (память 17 января), с которым святитель Афанасий был очень близок.

Святитель Иоанн Златоуст советовал читать каждому православному христианину это житие. Память святителя Афанасия совершается также 18 января совместно с памятью святителя Кирилла Александрийского.