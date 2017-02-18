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Церковь чтит память святителя Феодосия Черниговского

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Святитель Феодосий, архиепископ Черниговский, родился в начале 30-х годов XVII века в Подольском крае, в семье священника. Происходил из древнего дворянского рода Полоницких-Углицких.
Церковь чтит память святителя Феодосия Черниговского

Юношей он поступил в духовное училище при Киевском Богоявленском монастыре. В годы обучения окончательно определилось призвание святого к иноческому подвигу. Свободное от занятий время он отдавал молитве, чтению Священного Писания и богомыслию.

После получения образования будущий святитель принял постриг в Киево-Печерской Лавре и был назван Феодосием в честь преподобного Феодосия Печерского.

В 1664 году его назначили настоятелем знаменитого Киево-Выдубицкого монастыря. Эта обитель незадолго до того находилась в руках униатов, приведших ее в полное разорение. Благодаря своей энергии и трудолюбию святитель Феодосия быстро восстановил иноческую жизнь в монастыре. Он организовал прекрасный хор, который славился не только в Малороссии, но и в Москве, куда святой Феодосий посылал своих певчих в 1685 году.

В те годы святой Феодосий вместе с другими игуменами был обвинен Мефодием, епископом Мстиславским и Оршанским в измене русскому правительству и мнимой переписке с изменниками и был вызван давать объяснения по этому делу. Однако клевета была обнаружена, и он с собратьями был оправдан.

Когда епископ Лазарь был назначен местоблюстителем Киевской митрополии, он назначил святого Феодосия своим наместником в Киеве.

Он участвовал в составлении Соборного ответа Московскому Патриарху Иоакиму по поводу отношения Киевской митрополии к Флорентийскому Собору и поднятого на нем вопроса о времени пресуществления Святых Даров.

В 1692 году святой Феодосий был торжественно хиротонисан в Успенском Московском соборе Кремля в сан архиепископа Черниговского. Управляя Черниговской епархией, святитель Феодосий особенно заботился о духовном просвещении своей паствы, поддерживал старые и создавал новые иноческие обители. Он поддерживал существование в Чернигове типографии, выпустившей многие печатные издания богослужебных книг.

Отличительными чертами личности святителя Феодосия были снисходительность, миролюбие, справедливость, глубокое сострадание ко всем, обращавшимся к нему за помощью и советом.

В 1696 году 5 февраля святитель Феодосий скончался и был погребен в Черниговском Борисоглебском соборе, в склепе за правым клиросом.

Прославление святителя Феодосия совершилось в 1896 году.

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