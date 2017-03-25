Церковь чтит память святителя Григория Великого (Двоеслова)

24 марта. ПРАВМИР. Святитель Григорий Великий (Двоеслов) родился около 540 г. в знатной и богатой римской семье. О деятельности Григория до восшествия на папский престол известно немногое. Известно, что он отличался большой ученостью, некоторое время он был префектом Рима, но в 574 году основал монастырь Святого Андрея в своих владениях на Целийском холме в Риме и стал в нем монахом.

В 579 году папа поставил его диаконом и отправил в Константинополь, где он просил защитить Рим от лангобардов, но агрессия персов не дала Византии оказать ему военную помощь.

В 585 году Григорий возвращается в Рим, а в 590 году, после смерти во время чумы Пелагия II становится предстоятелем Церкви. Считается, что именно по его молитвам эпидемия прекратилась.

Имя папы Григория связанно с возвышением Римской церкви, взявшей на себя бразды правления от угасавшей под ударами варваров светской администрации. Он лично возглавил оборону города от лангобардов, а подчиненное Константинополю руководство перебралась в Равенну.

Он пытался поднять авторитет своей кафедры, изрядно пошатнувшийся в то время. Церкви на Западе отчетливо действовали независимо от Рима, особенно в Карфагене, Медиолане, Аквилее. Тяжелыми были и взаимоотношения с Константинопольским патриархатом. Григорий считал обязанностью Церкви быть мерилом благочестия и критиковать действия светской власти, когда она поступает не должным образом.

Постоянные государственные заботы перемежались с его трудами по укреплению падающей римской культуры. Его толкования на Священное Писание, многочисленные проповеди и пастырские послания составили костяк нового западного богословия, которое начнет развиваться позже. Прозвище «Двоеслов» он получил за один из своих трудов «Диалоги», посвященный жизни святых Италии.

Святой Григорий составил на латинском языке чин Литургии Преждеосвященных Даров, которая до него была известна лишь в устном предании. Этот чин был утвержден на VI Вселенском Соборе в 680 г. и принят всей Христианской Церковью.

Постоянные войны, неурожаи, эпидемии опустошили север Италии, изнуренный болезнью Григорий умирает в 604 году. Мощи его почивают в соборе св. апостола Петра в Ватикане. Его почитание началось довольно рано, на Западе закрепилось наименование его «Великий».